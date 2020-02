El DT Miguel Ponce, de Blooming, ante el reto de ganar al exigente Emelec de Ismael Rescalvo en la Sudamericana

LEA TAMBIÉN

El entrenador chileno Miguel Ponce del Blooming boliviano está ante el reto de cambiar su racha y lograr una victoria ante un reforzado Emelec de Ecuador, al mando del español Ismael Rescalvo, en la primera fase de la Copa Sudamericana.

Los técnicos y sus equipos comenzarán su participación en esta competición en un encuentro que se jugará este jueves 6 de febrero del 2020, a las 17:15, en el estadio Ramón Aguilera Costas en la ciudad boliviana de Santa Cruz.



El Blooming llega a este partido tras perder 3-0 ante el Wilstermann de Cochabamba, actual campeón del torneo local boliviano, acumula cuatro puntos y está en el décimo puesto de catorce con solo una victoria, un empate y dos derrotas en cuatro jornadas del torneo local.



Ponce manifestó que el cuadro de Santa Cruz enmendará los errores de los anteriores partidos para poder pasar a una segunda fase en la competición internacional.

El entrenador chileno calificó a Emelec como un "tremendo equipo" que llegará al país para "proponer", por lo que la academia cruceña tiene "la obligación de mejorar" para estar a la altura.



Para este partido Ponce podrá contar con el arquero Rubén Cordano, el defensor José María Carrasco, Alexis Arano y Robert Cueto, que volvieron al país tras el Preolímpico sub-23, pero no podrá jugar el uruguayo Cristian Latorre por una lesión en la rodilla.



En tanto, el Emelec realizó su pretemporada en Europa al enfrentarse en dos amistosos en España ante Sétif de Argelia y al CFR CLUJ de Rumanía y otro en Guayaquil en la denominada "explosión Azul" ante Portoviejo, en el que ganó 2-0.



El cuadro de Ecuador viajó hacia Bolivia este pasado martes con un equipo fortalecido que tiene ganas de llegar lejos en este certamen, con jugadores como el centrocampista colombiano Alexis Zapata, los uruguayos Sebastián Rodríguez y Facundo Barceló, y el defensor argentino Anibal Leguizamón.



El Emelec no podrá contar para este encuentro con el defensor argentino Leandro Vega por una suspensión, ni con el argentino naturalizado ecuatoriano Esteban Dreer, que no fue ratificado por los directivos del club.

Rescalvo señaló que el equipo tuvo una pretemporada exigente, ya que pretenden ser protagonistas en este certamen internacional en el que su mejor actuación fue en 2014 cuando alcanzaron los cuartos de final.