El presidente de Barcelona SC dice que ‘pone la cara’ ante el mal momento

El presidente del Barcelona Sporting Club, José Francisco Cevallos, asumió su responsabilidad por lo que está ocurriendo en el campeonato nacional con el equipo guayaquileño. El conjunto torero lleva cinco partidos consecutivos sin ganar y cayó al tercer lugar de la tabla de posiciones de la segunda etapa del campeonato nacional.

‘Pepe Pancho’ dijo que como directivo pone la cara al mal momento. “Nadie en Barcelona SC va a bajar los brazos. Vamos a entregar todo el esfuerzo y sacrificio. Inclusive dejando la vida en la cancha por conseguir los resultados que nos lleven al título. Aquí siempre me tendrán dando la cara como máximo y único responsable de lo que suceda en BSC. Eso me enseñó el ídolo desde muy joven”, manifestó el directivo.



Es optimista y señaló que están a tres puntos de Emelec y Macará, primero y segundo, respectivamente. “Seguimos siendo el mejor equipo del torneo en lo que va del año. Eso nos motiva a seguir luchando con humildad y compromiso las 12 fechas que faltan para terminar el torneo. Tenemos un gran plantel y nos darán alegrías”, manifestó Cevallos.



Las palabras del presidente torero se dan a días de un partido clave ante Liga de Quito. En la undécima fecha del campeonato, LDU recibirá a Barcelona SC el domingo a las 12:00 en el estadio Rodrigo Paz Delgado. En el estadio azucena, los canarios no han logrado ganar.