Juan Triviño asegura que lo intentaron 'sobornar' para que Barcelona SC no baje a la Serie B en el 2009

El exzaguero Juan Triviño hizo una nueva revelación a poco menos de que se cumplan 10 años de que Barcelona SC se salvara del descenso a la Serie B en la última jornada del Campeonato Ecuatoriano, en un partido con Liga de Portoviejo.

El cuadro amarillo realizó una desastrosa campaña en esa temporada junto al técnico español Benito Floro, quien sería reemplazado poco después por el argentino Juan Manuel Llop.



Los toreros llegaron a la última fecha del Grupo 1 con serias opciones de irse a la Serie B si empataban o perdían en su duelo contra la 'Capira'.



El club se salvó de la debacle gracias a los goles de José Luis Perlaza y Juan Samudio. El resultado condenó al descenso a Liga de Portoviejo, que hasta la fecha no ha regresado a Primera.

Juan Triviño, exjugador de Emelec, El Nacional y Aucas, jugaba en aquel entonces en el cuadro manabita y recordó que en los días previos al compromiso intentaron sobornarle.



​"Cuando nos tocó el último partido con Barcelona, si empataba o perdía descendían. Llegaron allá gente desconocida con maleta (...) Conmigo no iban a poder, conmigo no se puede hablar porque sabe que eso no va. Les dije que no sé quien sea el sucio que coja plata o no, a mí no me interesa... Es la verdad. Era un maletín lleno de plata" dijo el 'Tribilín' en el programa Fútbol Sin Cassette.

No fue la única polémica. En el compromiso disputado en el Monumental, el exárbitro Tomás Alarcón le dijo que era "difícil" que descendiera Barcelona a la Serie B.

"Yo lo que recuerdo fue lo que me dijo el árbitro 'Es difícil que descienda Barcelona' me dijo el Caballito Alarcón"​, recordó el guayaquileño.



Triviño admitió que en ese compromiso debió ser expulsado por una descalificadora patada sobre José Luis Perlaza. El zaguero -finalmente- recibió la tarjeta roja antes de que culminara el compromiso por desviar un balón con la mano.



El 'Tribilín' añadió que no solo intentaron sobornarlo en Liga de Portoviejo. Ese problema se repitió en clubes como Universidad Católica y El Nacional.