¿Quiénes eran las personas acreditadas por Barcelona SC para monitorear la habilitación de Sebastián Pérez?

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Todos los clubes tienen a personas registradas ante la FIFA para manejar el sistema de transferencias internacionales de jugadores (TMS), Barcelona Sporting Club delegó a dos de sus abogados para ser sus representantes en ese campo.

El síndico del club, José Miguel Pérez, y el representante del club ante la Ecuafútbol, Jorge Reinoso, cuentan con usuarios y contraseñas para acceder a este sistema internacional, donde se registra y oficializa el movimiento de los deportistas de un equipo a otro.



El pasado 11 de febrero la Conmebol decidió restarle puntos al club torero, en su partido ante Defensor Sporting, por alineación indebida del mediocampista colombiano Sebastián Pérez. El jugador no fue habilitado a tiempo por parte de la FEF y el club lo desconocía.



“Soy responsable en la FIFA, en los juicios de la Función Judicial, revisión de contratos. Yo no llevo los documentos de la FEF, en su debido momento voy a dar una entrevista con la documentación y delegaciones que se han dado a todas las personas del departamento”, dijo José Miguel Pérez.

​

A ustedes nuestros aplausos, a ustedes nuestro esfuerzo, a ustedes nuestro agradecimiento. Gracias a toda nuestra hinchada y @sociosbsc 🙌 que no paró de alentar. Nunca los dejaremos #MásUnidosQueNunca #MásÍdoloQueNunca pic.twitter.com/dTwO82PDgr — BARCELONA S.C. (@barcelonaSC) February 13, 2019



Pese a eso el directivo reconoció parte de la responsabilidad en el tema, puesto que como síndico es el principal del equipo legal. En redes sociales se critica la supuesta falta de atención que tuvo al no verificar la información que otorgó la FEF.



“Hay dos claves, hay una a nombre mío y otra a nombre de Jorge Reinoso. Al ser cabeza del área legal soy responsable, pero yo no tengo clave de acceso a la Conmebol. Yo no debí hacer el seguimiento, no puedo estar en minucias de ver si se hace o no un click”, dijo Pérez.



Más allá de eso el jurista considera que la Ecuafútbol es la principal responsable en el caso de la inhabilitación del mediocampista colombiano, que costó la eliminación de Barcelona SC de la Copa Libertadores.



“No podemos ir la FEF a decirle al señor Xavier Parra (persona encargada de habilitaciones en el organismo) que haga el click para aprobar la transferencia. Tenemos la documentación en la que él nos dice que está todo finiquitado”, dijo el jurista.