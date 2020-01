Siete personas renunciaron al Directorio de Barcelona SC por desacuerdos

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El Directorio de Barcelona SC se reunió la noche del 8 de enero del 2020, en el estadio Monumental, donde se oficializó la renuncia de un equipo de siete directivos, por desacuerdos con el manejo del club.

La molestia se dio a conocer el pasado 6 de enero, cuando Ramón Barredo y Xavier Salem se enfrentaron públicamente por el manejo del equipo. Se hizo oficial que dentro del Directorio "había dos grupos".



Los directivos que renunciaron son: Esteban Noboa, José Luis Carrión, Ricardo Gómez, Héctor Sanabria, Efren Vélez, Jaime Gonzembach y Xavier Santos.



Noboa publicó en Twitter el acuerdo que firmaron los directivos, previo a asumir el cargo el 3 de diciembre de 2019. En este, se establecía que los directores no podían enriquecerse en el club, ni responder a intereses personales.



A decir de Noboa, el equipo que renunció fue "excluido", desde su posesión. Según él, uno de los acuerdos fue que este equipo formara parte de la Comisión Financiera y eso no se cumplió.



"No se puede salvar al equipo si no se reestructura el pasivo, no hay indicios de que eso se pueda cumplir", dijo Noboa en una entrevista con Caravana. Según él, los desacuerdos fueron insalvables.