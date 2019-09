Barcelona SC renovó con dos jugadores y otros seis finalizan su contrato en diciembre de 2019

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Damián Díaz renovó su contrato con Barcelona Sporting Club hasta el 2021, según informó el club en su cuenta de Twitter, la mañana de este 19 de septiembre del 2019. El argentino se apunta como estelar para el partido de este domingo 22 de septiembre, ante Aucas, en el Monumental.

El ‘10’ argentino-ecuatoriano suma 13 partidos en la LigaPro este año, y anotó dos goles. Actuó además en cuatro juegos de la Copa Alberto Spencer y en uno de la Copa Ecuador, torneos donde marcó.



Es el segundo jugador que renueva su contrato con el club en esta semana. Días atrás se confirmó la extensión del vínculo con el defensor Darío Aimar, que se quedará hasta el 2022. El zaguero de 24 años sumó 12 juegos este año.



Ellos se quedarán en el cuadro torero, independientemente de quien gane las elecciones presidenciales del club. Los candidatos José Francisco Cevallos y Carlos Alfaro Moreno coincidieron en la importancia de ambos futbolistas en el proceso del equipo.



Además de Díaz y Aimar, estos jugadores finalizan su contrato con el equipo en diciembre de 2019:



Mario Pineida

Mario Pineida, de Barcelona SC, en el aeropuerto José Joaquín de Olmedo de Guayaquil. Foto: Mario Faustos/ Archivo EL COMERCIO





Cevallos anunció que renovar con el lateral izquierdo es una de sus prioridades, debido a su rendimiento. El directivo ya inició conversaciones con el deportista y su representante, José Chamorro.



Máximo Banguera

Imagen de un entrenamiento del guardameta Máximo Banguera con Barcelona Sporting Club. Foto: Cortesía Barcelona SC



El portero perdió espacio en el equipo titular. Su contrato finaliza en diciembre y podría dejar el equipo luego de 11 temporadas como el golero estelar. Hasta el momento la directiva no se ha pronunciado sobre su renovación.



Damián Frascarelli

Imagen referencial del guardameta uruguayo Damián Frascarelli, nuevo refuerzo del Barcelona Sporting Club, tomada de la aplicación para móviles del conjunto torero.



Llegó en enero a Barcelona SC, a préstamo por una temporada. Su continuidad aún no se ha definido. Alfaro Moreno, candidato a la presidencia, criticó la llegada del golero charrúa a inicios de año, mientras que Cevallos se muestra conforme con su rendimiento.



Fidel Martínez

Fidel Martínez, centro, del BSC, festeja en estadio Monumental de Guayaquil en el cotejo ante América, el 24 de agosto del 2019. Foto: API para Grupo EL COMERCIO



El goleador de esta temporada finalizará su contrato al final del 2019. En primera instancia su representante, José Chamorro, cerró las posibilidades de una extensión del vínculo, pero recientemente dijo estar abierto a escuchar la oferta porteña.



Matías Oyola

El volante Matías Oyola es el jugador de mayor edad en Barcelona, con 36 años. Foto: Api para Grupo EL COMERCIO.



El capitán suma su duodécima temporada en el equipo y su vínculo finaliza en diciembre. Cevallos habló de la importancia de mantenerlo en el equipo, pese a que este año solo disputó 13 juegos. El deportista confesó que le gustaría retirarse en Barcelona SC.



Frickson Erazo

Imagen referencial de Frickson Erazo (der.) con la camiseta del Barcelona Sporting Club. Foto: API para Grupo EL COMERCIO



Llegó a mediados del 2018 pero no fue inscrito y en el 2019 no era considerado por los entrenadores. Recién empezó a jugar en julio y suma seis partidos con el primer equipo. Su contrato finaliza en diciembre y confesó que aún no ha tenido acercamientos con la directiva para extenderlo.