Barcelona SC vs. El Nacional es un duelo con muchos goles y muchas historias

El título de 1982 tuvo que dirimirse en enero de 1983. Las reglas del Campeonato ecuatoriano de fútbol determinaron que si los dos finalistas –Barcelona SC y El Nacional- ganaban un partido cada uno, había que desempatar en un tercer partido.

El 26 de diciembre de 1982, Barcelona SC venció 4-2 a El Nacional, mientras que el 2 de enero de 1983, El Nacional derrotó a los amarillos por 3-0. El tercer juego se realizó, el 5 de enero, en suelo neutral: el estadio Bellavista. Allí, El Nacional goleó por 3-0 y se proclamó campeón con un global de 8-4.



En total, Barcelona SC y El Nacional se enfrentaron en 252 ocasiones en los torneos nacionales y se marcaron 652 tantos. Este es el partido con más goles desde 1964, cuando se midieron por primera vez.



“La verdad es que siempre salieron partidazos. El Nacional y Barcelona siempre fuimos dos equipos que no nos guardamos nada, que salíamos a atacar y a dar espectáculo. Por eso siempre habían estadios llenos para vernos”, cuenta con orgullo el exdelantero Fernando Baldeón. La ‘Fiera’ como conocían al delantero que jugó entre 1980 y 1995, se alejó en los últimos años del fútbol y se dedicó a la docencia. Actualmente, es profesor de matemáticas en el Instituto Tecnológico Superior Sucre. Cuando camina por las calles cercanas al centro educativo, ubicado en el sector de El Recreo, muchas veces la gente lo reconoce, pues aún mantiene la figura delgada, el bigote y una suerte de flequillo que le cubre la frente.

Baldeón actuó en Deportivo Quito y El Nacional, pero su época de gloria la vivió en el cuadro criollo, con el cual logró el segundo bitricampeonato: 1982, 1983 y 1984. Aquel torneo de 1982 abrió el camino para el éxito venidero y Baldeón marcó dos goles a Edgar ‘Gato’ González. El otro tanto de la final lo hizo José Voltaire Villafuerte.



Esa no fue la única vez que militares y toreros chocaron en una final. También sucedió en 1992 y también fueron los criollos quienes salieron vencedores. El partido de ida terminó 2-1 con dos tantos de Luis Chérrez para los criollos, el 22 de noviembre.



La vuelta se jugó tres días después en Guayaquil. “Yo abrí el marcador con una palomita, pero después ellos nos empataron con un gol de Dixon Quiñónez. No me sorprende la estadística de que el Barcelona SC vs. El Nacional sea el partido con más goles del torneo, pues en los dos equipos siempre actuaron los mejores jugadores”, confiesa Julio César Rosero, jugador de los amarillos entre 1992 y 1999.



El segundo partido con más goles fue el Emelec vs. El Nacional, que registró 632 anotaciones en 224 compromisos. El cuadro eléctrico, que ha tenido históricamente a goleadores como Carlos Horacio Miori, Iván Kaviedes y Carlos Juárez también protagonizó el tercer partido con más tantos en la historia: ante Liga de Quito: 597 goles en 220 compromisos.



Uno de los resultados más abultados entre ambos fue el 7-0 propinado por los albos en la final de 1998, jugada el 27 de diciembre. “Ese partido es inolvidable. Marqué dos de los siete goles. Son dos instituciones a las que quise y respeto mucho”, sostuvo Eduardo ‘Tanque’ Hurtado, exdelantero de la ‘U’.