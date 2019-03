La ‘U’ va por su recuperación anímica ante Barcelona Sporting Club

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Pablo Repetto, el entrenador uruguayo de Liga de Quito, anticipó que en el planteamiento de esta tarde ante Barcelona Sporting Club (17:30) estarán futbolistas que no han jugado juntos y que ‘LDU dará un poco de ventaja’.

Sin embargo, anunció que la ‘U’ buscará un buen resultado en el Monumental, por la séptima fecha del campeonato nacional LigaPro. “Ojalá podamos hacer un buen partido, para que podamos llegar en un buen momento anímico a la Copa Libertadores”, dijo el DT.



Los albos saldrán al Monumental con una racha negativa de tres derrotas seguidas, dos en el torneo local y una en la Copa. Pero también con un invicto de 496 días sin perder en la casa de los amarillos.



Repetto guardará sus mejores futbolistas para jugar el martes 2 de abril ante San José de Oruro, por la tercera fecha del Grupo D de la Libertadores.



LDU jugaría con Adrián Gabbarini; Edison Realpe, Franklin Guerra, Nicolás Freire y Cristhian Cruz. En el medio campo: Edison Vega, Jefferson Intriago, José Ayoví, Adolfo Muñoz (Jefferson Orejuela), Andrés Chicaiza. En la delantera estará el uruguayo Rodrigo Aguirre.



Repetto no contará durante un mes con Jhojan Julio. El rápido fue sometido a una cirugía de maxilar y no estará durante un mes en el equipo.



Así llegará LDU con la urgencia de ganar en el torneo local. Guillermo Almada, en cambio, quiere que su equipo mejore su producción ofensiva, por lo que volverá a alinear al colombiano Óscar Estupiñán como centro delantero, para el partido de esta tarde. El DT charrúa buscará aprovechar que su rival usaría a un equipo alterno.



Estupiñán se recuperó de una lesión, que lo tuvo fuera de las canchas durante tres partidos. Sufrió un desgarro en su muslo derecho, y logró recuperarse durante la semana pasada, cuando se paralizó el torneo, debido a los partidos amistosos de la selección.



“Me sentí impotente durante la lesión, porque no podía aportar al club. Espero poder jugar y poder obtener un buen resultado en casa”, dijo el atacante colombiano, respecto a su lesión y al juego de hoy.

El colombiano suma un gol en el campeonato hasta el momento y espera mejorar su marca hoy, ante los albos. Reconoció la dificultad de ganarse un puesto como titular en el club, debido al nivel que muestran sus compañeros en la delantera Ángel Quiñónez y Leonardo Campana.



Además de Estupiñán, Almada hará otras dos variantes en su alineación, respecto a los partidos anteriores. El volante Christian Alemán reemplazará al lesionado Washington Vera, y el lateral izquierdo Mario Pineida ocupará el puesto de Beder Caicedo, que jugó con la Tri en los amistosos.