El partido entre BSC y LDU tendrá árbitros adicionales; FEF designó árbitros y horarios para la séptima fecha

El partido entre Barcelona Sporting Club y Liga de Quito será el más atractivo de la séptima fecha de la LigaPro, torneo que se reinicia tras la paralización que provocaron los partidos amistosos de la selección ecuatoriana, ante Estados Unidos y Honduras.

Para este compromiso, la FEF designó a árbitros adicionales. Estos se ubicarán detrás de las porterías, tal como ocurrió en las finales del campeonato nacional 2018. Así quedaron definidos los horarios y designaciones:



Sábado 30 de marzo

13:00

Aucas vs. Deportivo Cuenca



Estadio Gonzalo Pozo

Árbitro: Jefferson Macías

Asistente 1: Luis González

Asistente 2: Fernando Zambrano



15:10

Macará vs. Universidad Católica



Estadio Bellavista

Árbitro: Roddy Zambrano

Asistente 1: Ricardo Baren

Asistente 2: Guillermo Parra



17:30

Barcelona Sporting Club vs. Liga de Quito

​

Estadio Monumental

Árbitro: Guillermo Guerrero

Asistente 1: Juan Macías

Asistente 2: Luis Vera

Asistente Adicional 1: Jaime Sánchez

Asistente Adicional 2: Gabriel González

20:00

Independiente del Valle vs. Club Sport Emelec



Estadio Rumiñahui

Árbitro: Diego Lara

Asistente 1: Christian Lescano

Asistente 2: David Vacacela

Domingo 31 de marzo



13:00

El Nacional vs. Olmedo



Estadio Olímpico Atahualpa

Árbitro: Mario Romero

Asistente 1: José Alvarado

Asistente 2: Luis García



15:10

Delfín SC vs. Mushuc Runa



Estadio Jocay

Árbitro: Roberto Sánchez

Asistente 1: Édison Vásquez

Asistente 2: Ricardo Valdiviezo





17:30

Técnico Universitario vs. Fuerza Amarilla



Estadio Bellavista

Árbitro: Augusto Aragón

Asistente 1: Byron Romero

Asistente 2: Andrés Tola



Lunes 1 de abril

19:15

Guayaquil City vs. América de Quito



Estadio Christian Benítez

Árbitro: Marlon Vera

Asistente 1: Jorge Párraga

Asistente 2: Ángel Ulloa