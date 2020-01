La plantilla del Barcelona SC se entrenó en Montevideo y los directivos viajaron para apoyarlos

LEA TAMBIÉN

Barcelona Sporting Club cumplió con su primer entrenamiento en Montevideo, la tarde de este lunes 20 de enero del 2020, en el estadio Parque Capurro. El equipo, encabezado por el entrenador Fabián Bustos, debutará este 22 de enero en la Copa Libertadores, ante Progreso.

Los amarillos llegaron el mismo día a territorio charrúa, tras un vuelo que hizo escala en Lima. Además del paraguayo Cristian Colmán, que no fue inscrito, el DT Bustos no contará con el lateral Byron Castillo ni con el volante Washington Vera, que no viajaron por temas legales.



“Nuestros jurídicos están a cargo del tema. Estamos en eso pero a veces demora un poquito más de tiempo, así que esperamos en los próximos días tenerlo solucionado”, dijo Carlos Alfaro Moreno, presidente del equipo.



Él viajó a Montevideo la tarde del 20 de enero, para acompañar al equipo en su debut internacional. Espera conseguir un buen resultado, para cerrar la clasificación en el estadio Monumental, el próximo 29 de enero.



“Estamos con mucha energía que nos transmite nuestra gente, vamos con toda la ilusión a este viaje. Hay que ir con mucha humildad, sabemos que puede pasar cualquier cosa, pero Barcelona debe dejar claro que es un equipo copero”, dijo Alfaro.



Otro de los directivos que viajó fue el vicepresidente deportivo, Aquiles Álvarez. Él confía en conseguir la clasificación a la fase de grupos. Según él los jugadores que no viajaron serán inscritos en esa instancia, si logran superar las etapas previas.



“Progreso es un equipo de respeto como cualquiera, no hay que subestimarlo. En el 2016, se subestimó al Zamora y nos mandó a la casa y en el 2018 pasó lo mismo con General Díaz”, resumió Álvarez, respecto a participaciones internacionales previas.