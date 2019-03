Barcelona SC y Emelec mantienen deudas con sus reservas y filiales

LEA TAMBIÉN

Las directivas del Barcelona Sporting Club y el Club Sport Emelec recibieron presiones de parte de los miembros de sus equipos de reservas, debido a las deudas que mantienen con ellos. En ambos casos se anunciaron paralizaciones, pero solo se concretó en el cuadro torero.

Los jugadores de las reservas canarias y del club filial Toreros FC, no se entrenaron el pasado 4 de marzo, lo que obligó a que el presidente, José Francisco Cevallos, se reuniera con ellos para llegar a un acuerdo.



“Hay complicaciones en todos los aspectos pero siempre está la mística y las ganas de todos de aportar y apoyar para salir adelante. Siempre hemos tenido la intención de cumplir a todo nivel pero insisto, el que no quiera estar en el club las puertas están abiertas”, dijo Cevallos.



Se pudo conocer que la deuda en cuanto a sueldos del equipo de reservas superaría los cinco meses, mientras que en Toreros FC serían cuatro los meses impagos. Tras el acuerdo con la directiva, el equipo se entrenó con normalidad el 5 y 6 de marzo.



Por el lado eléctrico, se anunció que la plantilla de reservas no se entrenaría por falta de pago, el pasado 5 de marzo. Sin embargo, el DT de esa categoría, Javier Klimowicz, aclaró que no había ninguna paralización y que las prácticas se retomarían un día después.

En efecto, las reservas eléctricas se entrenaron en el complejo de la vía a la Costa desde las 08:30. Sin embargo, el club no desmintió las deudas que mantienen con esta división y con la filial, Rocafuerte.



Así mismo, se conoció que fue Klimowicz quien canceló los honorarios de los árbitros en el partido de reservas ante Técnico Universitario, el pasado 2 de marzo, que finalizó 3-1 a favor de los eléctricos.