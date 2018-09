La deuda del Barcelona Sporting Club  bordearía los USD 40 millones

LEA TAMBIÉN

El socio de Barcelona Sporting Club, Eberhard Graetzer, abandonó la asamblea extraordinaria que realizó el club este 27 de septiembre, antes de que finalice. Fue crítico con la gestión de la actual directiva, que evitó mencionar el déficit actual del club.

Graetzer pidió a José Francisco Cevallos, quien daba su informe como presidente, la cifra exacta del déficit del club. El directivo se negó a darla, excusándose de que la esa información se conocerá en la asamblea ordinaria, en marzo de 2019.



Durante la reunión no se presentaron balances, puesto que no estaba dentro de los puntos del orden del día. Sin embargo, antes del inicio de la misma, Juan Alfredo Cuentas, vicepresidente, adelantó que asumieron el equipo con una deuda total de USD 41 millones.



La actual dirigencia asumió en octubre del 2015 y al año siguiente presentaron una auditoría. “Eran USD 27 millones certificados y una contingencia de USD 14 millones”, dijo el directivo porteño. Graetzer desconfía de los balances presentados por los dirigentes.



Ese valor correspondería a las deudas que mantienen en la FIFA, FEF y demandas de tipo civil. Cevallos contó que al momento despacharon el 90% de las demandas en la FIFA y solo les resta el caso del exmediocampista colombiano, Fabián Vargas.



Cuentas complementó las declaraciones de Cevallos. “Al momento hemos pagado cerca de USD 22,5 millones. Cuando asumimos nos dijeron que el déficit acumulado era de USD 12 millones”, dijo.



Ninguno de los dos se animó a dar una cifra exacta de la deuda actual. Sin embargo, en la asamblea ordinaria de marzo de 2018, Cevallos dijo que el déficit era de USD 30 millones, y aclaró que el club contaría con un patrimonio de USD 27 millones, en el pase de jugadores, que equilibraría las cuentas.



En una entrevista para radio Huancavilca, el expresidente del club, Isidro Romero, dijo tener conocimiento de un déficit de USD 40 millones. “El que diga que va a pagar esa deuda es un estúpido, no hay forma de pagarla”, dijo.