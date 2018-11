En Barcelona SC se aferran a sus posibilidades de ganar la segunda etapa

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Los jugadores del Barcelona Sporting Club tuvieron dos días de descanso, luego de su empate 2-2 ante Universidad Católica. Regresaron a los entrenamientos la mañana de este 14 de noviembre, el presidente del club, José Francisco Cevallos, estuvo presente en la práctica que se desarrolló en la cancha alterna del estadio Monumental.

“Nosotros vamos a pelear hasta el final, no nos vamos a sentir derrotados hasta que lo estemos. Vamos a luchar en la cancha”, dijo el directivo torero, mientras presenciaba el entrenamiento que comandó el DT Guillermo Almada.



Al momento Barcelona SC ocupa la sexta casilla de la segunda etapa, con 28 puntos, cinco menos que el líder Emelec. A los toreros les restan cuatro partidos, y al único rival directo que enfrentarán es a Independiente del Valle, lo que complica sus aspiraciones. Sus otros tres rivales son Deportivo Cuenca, Técnico Universitario y El Nacional.



El equipo de Almada está obligado a ganar todos sus partidos, como local y visitante, y esperar que los clubes que los superan en puntos pierdan sus juegos. Por ahora están por debajo de Emelec, Macará, Delfín SC, Liga de Quito e Independiente del Valle.



“Muchas veces nos han dado como derrotados y hemos sacado fuerzas de flaqueza, es difícil pero no imposible, el primer objetivo es clasificar a Copa Libertadores de manera directa y después buscar el título en estas cuatro fechas que faltan”, dijo Cevallos.



Con eso, el directivo reconoció que por ahora sus aspiraciones de llegar a la final se complicaron, por lo que buscarán el cupo a la Libertadores. “Sin vender falsas vamos a luchar en la cancha. No nos vamos a amilanar”, dijo.