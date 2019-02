Barcelona SC ya no puede presentar más apelaciones por su eliminación de la Copa Libertadores

LEA TAMBIÉN

Hasta las 12:00 de este 19 de febrero de 2019, Barcelona Sporting Club pudo presentar un nuevo reclamo respecto a su eliminación de la Copa Libertadores. El club quedó fuera por decisión del Tribunal Disciplinario de la Conmebol, por la alineación indebida de Sebastián Pérez, sanción que luego fue ratificada por la Cámara de Apelaciones del organismo.

“A estas alturas es imposible presentar un nuevo reclamo, se lo pudo hacer hasta las 12:00 de hoy, ya el partido entre Defensor Sporting y Atlético Mineiro está programado para mañana (20 de febrero)”, dijo Celso Vásconez, presidente de la Asociación Ecuatoriana de Derecho Deportivo.



Este organismo recomendó a Barcelona SC, la semana pasada, argumentar que en el juego de ida ante los charrúas, el 6 de febrero, los arcos del estadio Luis Franzini no constaban con las medidas reglamentarias. Sin embargo, ese recurso no fue presentado en la apelación.



“Hubiera sido bueno que lo presenten en la apelación, porque es un hecho que no tiene que ver con lo sucedido en el partido, no había un tiempo establecido para presentar esa queja. Ahora ya no se puede hacer nada”, explicó el jurista.



El tamaño de los arcos no establece sanciones específicas en el reglamento disciplinario de la Conmebol, ni tampoco en el reglamento de la Copa Libertadores. Sin embargo, Vásconez explica que se pudo argumentar que los equipos compitieron en condiciones no óptimas y por tanto en desventaja.