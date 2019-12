Barcelona Sporting Club se ajustará a la disminución de su presupuesto

LEA TAMBIÉN

La Comisión Económico Financiera del Barcelona Sporting Club espera tener listo el presupuesto que usará el club en el 2020, hasta finales de diciembre. El equipo trabaja en la recopilación de la información sobre las deudas urgentes del club y en la proyección de ingresos que podrían tener en la siguiente temporada.

La directiva, que fue posesionada a inicios de este mes, tiene el reto de reducir el presupuesto anual del club en un 35%, según dispuso la LigaPro. Este requerimiento se realizó debido al nivel de endeudamiento que manejan los toreros, que se ratificó en la auditoría realizada por el ente.



Xavier Salem, vicepresidente financiero, toma esa reducción con optimismo. Según el directivo, esta medida evitará que el club mantenga el déficit acumulado, que según la directiva anterior ascendería a USD 29,5 millones.



“Aunque es una imposición, también fue un compromiso nuestro en la campaña, porque es la manera responsable de manejar el club de acuerdo con los ingresos y compromisos. Estamos trabajando con la Comisión Financiera de la LigaPro”, dijo el directivo.



El presupuesto del año pasado del club para la plantilla ascendió a USD 11 millones. Sin embargo, con la reducción solicitada por el organismo nacional, el club debería destinar USD 7,1 millones para conformar a su equipo, que además de los torneos nacionales disputará la primera fase de la Copa Libertadores.

Directivos de nuestro club se reunieron con José Marí Bakero, Secretario Técnico de la Masía del @FCBarcelona dentro de su Ciudad Deportiva, para oficializar importantes convenios con nuestras @FormativasBSC 🤝⚽️ pic.twitter.com/xP2BMsp6MJ — BARCELONA S.C. (@BarcelonaSC) December 18, 2019



Sin embargo, Salem aclaró que la cifra todavía no se ha calculado, debido a que están en una etapa de planificación. “Aun no está definido (el presupuesto), porque seguimos trabajando con la LigaPro”.



Pese a eso, Barcelona SC ya oficializó la contratación de siete futbolistas y la renovación de contrato de otros dos. La directiva trabaja para concretar por lo menos dos fichajes más.



Entre los jugadores que se unirán a la plantilla, hay dos de la Serie B y otros dos que no eran titulares en sus equipos. Según Salem, las contrataciones deben coincidir con los alcances económicos.



Al igual que Salem, el presidente Carlos Alfaro Moreno mantiene su discurso de “ganar el campeonato financiero”, respecto a los gastos y la inversión que realizarán durante su período, que finalizará en octubre del 2023.

Los dos directivos están en España, por temas de acuerdos deportivos. Antes de su viaje adelantaron que trabajarán directamente con los auspiciantes del club, para optimizar los ingresos y buscar beneficios que les permitan financiar su proyecto.



“El rubro más importante es el de mercadeo, trabajamos de la mano con los auspiciantes para armar una campaña distinta a futuro y darle a los ‘sponsors’ el protagonismo que merecen; la idea es formar una nueva imagen y que las marcas se beneficien con eso”, explicó.



En los estados financieros que presentó Barcelona SC, se mostró que el club tuvo ingresos de USD 96 millones en los últimos cuatro años. Tal como prevé Salem, durante ese tiempo el principal rubro del club se derivó de acuerdos comerciales, campañas de marketing y venta de licencias.



Otra de las preocupaciones de Salem es el adelanto que realizó la directiva anterior, presidida por José Francisco Cevallos, respecto de los ingresos por derechos de televisión correspondientes a la temporada 2020.



Según él, la directiva de Cevallos utilizó USD 800 000 para cubrir distintos gastos. Confirmaron esa información al día siguiente de su posesión, cuando tuvieron la primera reunión con los principales de la LigaPro.