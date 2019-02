Vicepresidente de Barcelona denunció ser agredido por uno de sus compañeros de directiva

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La reunión del Directorio de Barcelona, que se cumplió este 27 de febrero, terminó con un conflicto entre los vicepresidentes del club, Julio Díaz y Juan Alfredo Cuentas. Según denunció el primero, habría sido agredido por su par.



“Al finalizar el directorio de anoche fui agredido físicamente por Juan Alfredo Cuentas, esto se suma otras amenazas d otros directores. Como ven esto ha subido el tono de amenaza a agresión física y me reservo el derecho a acciones”, tuiteó Díaz, vicepresidente administrativo.

​

Al finalizar el directorio de anoche fui agredido físicamente por @jacuentasbsc, a esto se suma otras amenazas d otros directores y lo q 1/2 — Julio Díaz (@juliodiaz70) 28 de febrero de 2019



Díaz acostumbra cuestionar el manejo económico del club, pese a que sigue como parte del Directorio. Su postura crítica rompió su relación con los demás directivos.



“Como varias veces les he informado, siempre he defendido los activos e ingresos del club y lo que no les gusta es que rechace varias cosas como las comisiones a agencias, pero por sobre todo a sponsors que han estado antes de que asumiéramos la directiva”, extendió.



Una de esas comisiones fue la que pagó el club a la empresa ProducTV, por el contrato de auspicio de GolTV. La empresa charrúa pagó USD 1 millón al club por patrocinio, pero la compañía intermediaria cobró el 15% de comisión.



Por su parte, Cuentas desmintió la agresión que denunció Díaz. El vicepresidente financiero ya tuvo un entredicho en el 2018 con el expresidente de la Comisión de Fútbol, Aquiles Álvarez, por desacuerdos en el manejo del dinero del club.



“Agresión no hubo pero si lo encaré. Se metió con mi familia, mis hijos y la madre de ellos”, dijo Cuentas, en una entrevista con la radio Super K800. El directivo lamentó que este tema haya trascendido.



Cuentas negó que exista una mala relación entre los dirigentes canarios, que deberán presentar los movimientos económicos del club, correspondientes al periodo 2018, en la Asamblea Ordinaria de Socios, en marzo próximo.



“Dentro del directorio estamos más fuertes que nunca. Solo hemos tenido problema con esta persona (Julio Díaz). Se nos están dando los resultados en el torneo y eso es importante”, dijo el representante financiero de Barcelona.



Desde octubre de 2015, cuando asumió la directiva encabezada por José Francisco Cevallos, renunciaron 12 de los directores que fueron elegidos por los socios. Las próximas elecciones del club serán en octubre de 2019.