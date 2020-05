Máximo Banguera recuerda con emoción la medalla de oro de Ecuador en los Panamericanos del 2007

LEA TAMBIÉN

La medalla de oro que Ecuador conquistó en los Juegos Panamericanos de Brasil en el 2007 aparece como uno de los primeros éxitos deportivos en la carrera de Máximo Banguera.

El arquero que hoy milita en El Nacional, luego de diez temporadas en Barcelona SC, recordó con alegría la final que disputó el cuadro tricolor ante su similar de Jamaica, el 27 de julio del 2007 en el estadio Maracaná de Río de Janeiro.



“Una bendición. Si no se te eriza la piel, no sientes el fútbol”, compartió el guayaquileño en Instagram. El video con los goles de la final cuenta con más de 12 906 reproducciones.



En aquel compromiso, la selección Sub 18 de Ecuador, dirigida por el DT Sixto Vizuete, venció 2-1 a Jamaica en la final de los XV Juegos Panamericanos.

Con goles de Jefferson Montero y Edmundo Zura, la ‘Tri’ logró uno de los mayores éxitos deportivos a nivel de selecciones. Otro título lo alcanzó la Selección Sub 20 al ganar el Sudamericano de Chile y más adelante conseguir también el tercer lugar en el Mundial de Polonia, ambos en el 2019.

Máximo Banguera, que en ese entonces daba sus primeros pasos en el fútbol profesional con el Espoli, fue titular en la final.



En el 2009 llegó al pórtico de Barcelona, donde en diez años conquistó dos títulos nacionales (2012 y 2016) y un subcampeonato (2014). Además, fue la figura en la tanda de penales ante Palmeiras, en la Copa Libertadores 2017, torneo en el que los toreros llegaron hasta semifinales.



Sus actuaciones con los amarillos también lo catapultaron a la selección absoluta. Fue convocado a la ‘Tri’ por el colombiano Reinaldo Rueda para disputar el Mundial de Brasil 2014.



En la nómina de seleccionados que logró la medalla de oro también destacan nombres como Jefferson Montero, hoy en el Birmminghan City de la Championship (segunda categoría del fútbol inglés) y Fidel Martínez, actual goleador de Barcelona en la Copa Libertadores 2020, con ocho anotaciones.



Otros campeones sudamericanos como Deison Méndez, Jesús Alcívar, Álex George y Wilson Folleco tuvieron menos fortuna y no lograron consolidarse en equipos de la Serie A, deambulando entre la Serie B y Segunda Categoría.