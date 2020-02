Víctor Figueroa se enfrenta al club de su excompañero Gabriel Heinze

LEA TAMBIÉN

El mediocampista argentino de Aucas, Víctor Figueroa, vive un día especial. Esta tarde del 4 de febrero, juega con Aucas ante Vélez Sarsfield de Argentina, en Buenos Aires, en el partido de ida de la primera fase de la Copa Sudamericana a partir de las 19:30 (de Ecuador).

No se trata de un partido más. El gaucho tendrá el apoyo de sus familiares para verlo en acción en el estadio José Amalfitani, de la capital argentina.

“Viene a verme toda mi familia lo cual es muy lindo porque eso casi nunca se da, pero también es una gran presión porque quiero dejarles una gran impresión”, expresó el mediapunta en una entrevista a Radio La Red.



Figueroa es uno de los extranjeros que se destacó el año pasado. Por ello, se renovó su contrato pese a que tiene 36 años.



Para el volante, el compromiso también será especial porque se enfrentará al club donde dirige su excompañero Gabriel Heinze. Ambos jugaron en Newell’s Old Boys.



Figueroa dice que admira mucho al ‘Gringo’ Heinze. Destaca el juego de Vélez. “Nos enfrentamos a Vélez, un gran rival y tenemos que tomar precauciones. Si no contrarrestamos sus fortalezas el partido se nos va a hacer cuesta arriba”, indicó el ofensivo, quien intentará juntarse con el atacante

Edson Montaño.



La revancha está prevista para el 18 de febrero del 2020, en el estadio Gonzalo Pozo, en Chillogallo, al sur de Quito.



“Hemos trabajado para presionar Vélez sabiendo que dejan espacios y que eso podemos aprovechar. Igual, no pensamos tanto en ellos sino en hacer lo que hemos planificado”, concluyó el argentino.