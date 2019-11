Arsene Wenger nombrado director de desarrollo del fútbol mundial de la FIFA

LEA TAMBIÉN

El francés Arsene Wenger, exentrenador emblemático del Arsenal, fue nombrado director de desarrollo del fútbol mundial de la FIFA, anunció este miércoles 13 de noviembre del 2019, la instancia con base en Zúrich.

El alsaciano, de 70 años, tuvo éxito como entrenador con el AS Monaco y después Arsenal, al que dirigió durante 22 años, hasta 2018, ganando tres títulos de liga y siete copas de Inglaterra.



Este defensor del juego ofensivo estará encargado de “supervisar y de dirigir el crecimiento y el desarrollo del fútbol para mujeres y hombres del mundo entero”, explicó la FIFA en un comunicado.



“Tengo ganas de afrontar este desafío extremadamente importante, no solo porque he estado siempre interesado por el análisis del fútbol en una perspectiva más amplia, sino también porque la misión de la FIFA, como instancia dirigente del fútbol, es verdaderamente mundial”, reaccionó Wenger, citado en el comunicado de la FIFA.



El nombre de Wenger había sido evocado recientemente para suceder a Niko Kovac al frente del Bayern Munich.



En un momento en que la aplicación de la asistencia del videoarbitraje (VAR) levanta muchas cuestiones, Wenger ocupará también “un papel central en los aspectos técnicos”, precisó la FIFA, en calidad de miembro de los dos grupos de consulta de la International Board (Ifab), garante de las reglas del juego.



Wenger dirigirá igualmente el grupo técnico de estudios, responsable del análisis de las competiciones de la FIFA desde 1966.