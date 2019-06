Una alicaída ‘Albiceleste’ buscará ante Paraguay redimirse en la Copa América (Previa)

LEA TAMBIÉN

La Selección Argentina del astro Lionel Messi se enfrenta este miércoles 19 de junio del 2019 desde las 00:30 GMT (19:30 hora de Ecuador) a Paraguay en el estadio Mineirão de Minas Gerais, en la segunda fecha del Grupo B de la Copa América.

La ‘Albiceleste’ tiene la obligación de alcanzar una victoria si no quiere despedirse precipitadamente de la Copa América después del traspié experimentado ante Colombia (0-2) en su debut. Incluso Lionel Messi, figura rutilante del FC Barcelona, habló claro: “Solo debemos pensar en ganar ”.



Una vez más se pudo ver a un Messi aislado, sin socios, que volvió a sufrir con la camiseta ‘10’ que vistiera Diego Armando Maradona. Ello llevó a serios cuestionamientos contra dos futbolistas icónicos: Sergio ‘Kun’ Agüero y, especialmente, Ángel Di María.



En el entrenamiento del martes 18 de junio, dirigidos por Scaloni en el complejo Cidade do Galo, hubo cuatro posibles novedades: Milton Casco, Roberto Pereyra, Rodrigo De Paul y Lautaro Martínez. El entrenador de 41 años escondió sus cartas en rueda de prensa, pero admitió que evalúa “cambios”. “Tenemos claro cómo vamos a jugar”, pero hasta el miércoles “no lo vamos a decir, porque hay jugadores que no están al 100%”, comentó Scaloni.



La presión en Argentina es enorme. El último gran trofeo de la bicampeona mundial Argentina llegó hace 26 años, en la Copa América de Ecuador 1993, y todavía resuena el eco de las finales continentales perdidas contra Chile en 2015 y 2016.

Este martes, luego de los entrenamientos, Messi y los líderes de la plantilla encabezaron una reunión grupal con Scaloni. “Hablamos de cómo podemos mejorar”, manifestó el zaguero Juan Foyth.



Mientras tanto, en la Selección de Paraguay dirigida por Eduardo ‘Toto’ Berizzo, que en su primer compromiso desperdició una ventaja de 2-0 y terminó empatando 2-2 con el invitado Catar piensa en una victoria ante Argentina.



Oscar ‘Tacuara’ Cardozo de penal y Derlis González habían adelantado a los guaraníes, que ganaban 2-0 al cumplirse la hora de juego, pero los campeones de Asia les quitaron el triunfo de las manos.



Berizzo expresó que, emocionalmente, su plantilla está “recuperada” tras ese golpe.

Berizzo, quien tomó el mando en febrero pasado con el objetivo de reconducir a una selección ausente en las últimas dos ediciones de la Copa del Mundo: Brasil-2014 y Rusia-2018, prometió el martes fidelidad a sus ideas independientemente de las novedades que pueda presentar Argentina. “Lo que pase del otro lado importa poco”, comentó el técnico en conferencia de prensa.



El capitán de Paraguay, el central Gustavo Gómez, será la novedad para este encuentro después de haber cumplido una suspensión que arrastraba desde el final de la anterior clasificatoria mundialista. Es un puntal para reorganizar la defensa. “Vamos a entrar a jugar con mucha actitud, a tratar de meter mucha intensidad (...), y ojalá se nos dé un resultado positivo”, señaló Gómez. Derlis González, en tanto, se presenta como alternativa ofensiva.

El partido será dirigido por el árbitro de nacionalidad brasileña Wilton Sampaio.



Posible Alineación de la Selección de Argentina: Franco Armani en el arco; Milton Casco, Germán Pezzela, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico - Roberto Pereyra, Leando Paredes, Giovani Lo Celso, Rodrigo De Paul - Lionel Messi, Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.



Posible Alineación de la Selección de Paraguay: Roberto Fernández en el arco; Bruno Valdez, Fabián Balbuena, Gustavo Gómez y Junior Alonso en la defensa; Celso Ortiz, Rodrigo Rojas, Derlis González y Miguel Almirón en el medio campo; Cecilio Domínguez y Oscar Cardozo en la delantera. DT: Eduardo Berizzo.