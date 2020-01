Argentina y Chile luchan por el liderato, Ecuador se juega sus últimas cartas en el Preolímpico de Colombia 2020

LEA TAMBIÉN

Las selecciones de Argentina y Chile se enfrentarán el viernes 24 de enero del 2020 en búsqueda del liderato del Grupo A del Preolímpico de Colombia en el que Ecuador se juega su última oportunidad de clasificarse a la fase final cuando reciba a Venezuela en el estadio Hernán Ramírez Villegas, de Pereira.

La Albiceleste, dirigida por Fernando Batista, viene de ganarle en su primer partido a la selección cafetera 1-2 con sobresaliente actuación de Alexis Mac Allister, mediapunta del Boca Juniors, que no podrá jugar contra la Roja porque fue expulsado en el juego anterior.



Entre las opciones que el estratega baraja para reemplazar a su figura están Nahuel Bustos, el "10" de Talleres de Córdoba que lleva ocho goles en la Superliga argentina, y Matías Zaracho, titular en 15 partidos del actual torneo de su país con el Racing Club.



Argentina también depositará su confianza en Adolfo Gaich, goleador del San Lorenzo que ya anotó su primer tanto en el torneo y a quien Batista comparó con Martín Palermo.



"El optimismo que tenía (Palermo), lo tiene Adolfo. Hay situaciones en que me enojo porque no toca mucho la pelota, desaparece del partido pero cualquier momento genera dos situaciones de gol y es capaz de concretar en una", dijo el técnico.



Chile, líder con seis puntos del Grupo A, prepara lo que ha denominado la "Operación Argentina" tras haber goleado 3-0 a Ecuador en el debut y derrotar 1-0 a Venezuela.



El objetivo del equipo austral es apuntarse lo más pronto posible a la fase final del torneo y para ello el colombiano Bernardo Redín, seleccionador sub23, tendrá jugadores que destacaron en las primeras dos jornadas como el mediocentro Tomás Alarcón, el volante Ángelo Araos y el centrocampista Pablo Aránguiz.



"Ahora a pensar en Argentina, un rival muy complicado, directo. Es un partido aparte y tenemos que ir con todas nuestras armas a buscar la clasificación. Esto es partido a partido y uno nunca sabe lo que puede pasar en este tipo de campeonatos", afirmó a periodistas el lateral izquierdo Sebastián Cabrera.



La última vez que Argentina y Chile se enfrentaron en esta categoría fue en el Preolímpico de 2004, cuando igualaron 2-2 en la última fecha del cuadrangular final y La Roja no consiguió el cupo a Atenas 2004.



Por otra parte, Ecuador, al borde de la eliminación, se jugará sus últimas cartas cuando reciba a Venezuela en un partido en el que recuperará a dos de sus jugadores principales: el delantero Leonardo Campana, que regresa tras firmar contrato con el Wolverhampton, y el centrocampista Jordy Alcívar, que cumplió en la caída con Colombia una fecha de suspensión tras ser expulsado en la primera jornada.



Campana llegará al juego "emocionado" por firmar con el equipo británico.

"Muy emocionado y con ganas de jugar el primer partido para demostrar lo que puedo dar en esa increíble cancha", dijo antes de volver a Colombia.



El argentino Jorge Célico, seleccionador sub23 de Ecuador, también apunta a generar más volumen de juego en ataque y que su equipo pueda así anotar su primer tanto en el torneo.



La Vinotinto, entre tanto, tratará de mejorar la imagen que dejó contra Chile pero tendrá la baja del delantero Jholvis Acevedo, de 21 años y del Deportivo Metropolitano, por haber sido expulsado.



Sin embargo, el técnico Amleto Bonacorso recuperará al delantero Jan Hurtado, que en la jornada inicial cumplió una suspensión pendiente del sudamericano sub 20 del año pasado, y contará con el estelar Yeferson Soteldo, clave para el ataque venezolano.



"Muy emocionado y con ganas de jugar el primer partido para demostrar lo que puedo dar en esa increíble cancha (...) Contra Chile hicimos un gran partido, es sabido por todos que la expulsión condicionó el trámite, pero luchamos hasta el final, hasta con uno menos generamos situaciones en ataque", aseveró Hurtado, del Boca Juniors.