Brasil vs. Argentina: Un nuevo capítulo de la eterna rivalidad sudamericana trasladado a la Copa América (Previa)

La ‘Canarinha’ anfitrión de la edición 2019 de la Copa América, se enfrenta este martes 2 de julio del 2019 a la ‘Albiceleste’ de Lionel Messi en una final adelantada; una batalla que muestra dos estilos distintos de jugar al fútbol, desde las 19:30 del martes 2 de julio (hora de Ecuador) en el estadio Mineirão de Belo Horizonte.

Por primera vez en el historial de la Copa América, Brasil y Argentina rivalizarán por acceder a un lugar en la gran final. El escenario deportivo será el Mineirão, de infaustos recuerdos en la retina de los aficionados brasileños, porque allí, su Selección fue derrotada también en semifinales y con autoridad (7-1) por Alemania en el Mundial de fútbol, allá en el 2014.



El historial de enfrentamientos entre Brasil y Argentina suman ya 105 años de rivalidad en donde incluso, la afición futbolera ha podido disfrutar a ‘Pelé’ y a Diego Armando Maradona en cada una de las escuadras. En ese periodo de tiempo, estas selecciones consideradas ‘superpotencias’ en el planeta fútbol, se han enfrentado en 110 partidos, aunque cinco de ellos no los reconoce la FIFA.



Los números que se derivan de estos enfrentamientos, reflejan que existe una paridad en cuanto a victorias: 42 para cada una y 26 empates; 176 goles a favor de la ‘Albiceleste’ por los 171 marcados por Brasil. De acuerdo con la FIFA, tan solo serían 105 ‘clásicos’ de ellos 41 victorias son para Brasil; 38 para la ‘Albiceleste’ y 26 empates.



Argentina tiene 14 trofeos continentales frente a los 8 de Brasil, que a su vez ostenta cinco títulos mundiales por dos de la ‘Albiceleste’.

Sin embargo, la estadística favorece a la ‘Verdeamarela’ jugando torneos de Copa América y mucho más cuando actúa en condición de local. La ‘Canarinha’ llegó a las semifinales del torneo sin haber recibido un gol en contra en sus cuatro partidos.



El conjunto dirigido por ‘Tite’ ha tenido un ostensible ascenso con un tridente ofensivo que atropelló 5-0 a Perú pero al que le cuesta vulnerar defensas cerradas. Un ejemplo de esto último fue el partido ante Paraguay en los cuartos de final y que terminó con victoria carioca 4-3 en los lanzamientos penales. A falta de Neymar, fuera por lesión, ha surgido la figura de Everton, atacante del Gremio de Porto Alegre. La alineación de ‘Tite’ no traería sorpresas y Firmino y Gabriel Jesús lo acompañarían en la ofensiva.



Por su parte, Casemiro retornará al mediocampo tras la suspensión por acumulación de cartulinas amarillas, y la única duda en la banda es la de Filipe Luis, aquejado de un dolor en la pierna y que podría ser reemplazado por Alex Sandro. Richarlison ya se ha recuperado de las paperas que sufría y se reincorporó a la delegación, pero se prevé que no juegue el cotejo.

Mientras tanto, en la ‘Albiceleste’, que no gana el torneo desde Ecuador-1993, puede golpear duramente a su eterno rival, si es que su estrella Lionel Messi, por fin, ‘despierta’. El combinado gaucho empezó este torneo con varias dudas y a los tropezones: perdió 2-0 contra Colombia, se enredó 1-1 con Paraguay, resucitó 2-0 ante Catar y venció después en cuartos de final por idéntico marcador a Venezuela.



Y si a Brasil le falta Neymar, en Argentina, el mejor jugador del mundo, Lionel Messi, aún no deja sentir su presencia en el terreno de juego. Él responsabiliza, en parte, al mal estado de los gramados, que impide hacer jugadas en dos toques y hace que la pelota brinque “como un conejo”. Sin embargo, admite que no está en su mejor condición. “La verdad que no estoy haciendo mi mejor Copa América, pero son partidos que se dan de esa manera” sostuvo recientemente.

En su “ausencia”, quienes se han destacado son Lautaro Martínez, el atacante del Inter de Milán, y Sergio Agüero, artillero del Manchester City. “Estamos demostrando que en cada partido entregamos todo”, ha dicho Lautaro. Otro que también tiene un desafío es Lionel Scaloni, estratega de Argentina para quien ganarle a Brasil le significaría un ‘upgrade’ en su currículo de principiante.



“Creo que va a ser un juego bonito, queremos crear dificultades y ganar”, comentó.



Hasta ahora ha preferido mantener a Paulo Dybala como carta de recambio. Tal vez podría sorprender.



El ganador de esta semifinal jugará con el vencedor del Perú vs. Chile en la gran final el domingo 7 de julio desde las 15:00 (hora de Ecuador) en el mítico estadio Maracaná, mientras que el cotejo por el tercer puesto se jugará en el Arena Corinthians entre los perdedores de las semifinales.

El partido será dirigido por el árbitro ecuatoriano Roddy Zambrano y estará asistido por sus compatriotas Christian Lescano y Byron Romero. El cuarto árbitro cuarto árbitro para este atractivo partido será el uruguayo Esteban Ostojich. En tanto que en el VAR estará Leodan González, también de Uruguay.



Posible Alineación de la Selección de Brasil: Alisson en el arco; Dani Alves, Marquinhos, Thiago Silva, Filipe Luis o Alex Sandro en la defensa; Arthur, Philippe Coutinho y Casemiro en el medio campo; Gabriel Jesus, Roberto Firmino y Everton en la delantera. DT: ‘Tite’.



Posible Alineación de la Selección de Argentina: Franco Armani en el arco; Juan Foyth, German Pezzela, Nicolás Otamendi y Nicolás Tagliafico en la defensa; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes y Marcos Acuña en el medio campo; Lionel Messi, Sergio Agüero y Lautaro Martínez en la delantera. DT: Lionel Scaloni.