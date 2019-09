Cientos de argentinos pugnan por ser socios de Gimnasia y Esgrima para ver a Diego Armando Maradona 

LEA TAMBIÉN

Cientos de argentinos se acercaron este viernes 6 de septiembre del 2019 a la sede de Gimnasia y Esgrima de La Plata, el equipo que dirigirá Diego Armando Maradona, para ser socios del club y poder estar presentes en los partidos que ‘El Lobo’ juegue en condición de local.

Los empleados del club se vieron desbordados por hinchas de Gimnasia y fanáticos de Maradona, que también compraron camisetas y accesorios del equipo bonaerense.



La empresa que viste al equipo diseñó una camiseta especial con el dorsal 10 y el apellido de Maradona, que fue adquirida también por hinchas de otros equipos.

Fotografía de la nueva camiseta del Club Gimnasia y Esgrima de La Plata tras la contratación como entrenador del exfutbolista argentino Diego Armando Maradona, este viernes en La Plata, Buenos Aires (Argentina). EFE



Además, Gabriel Pellegrino, presidente del club, adelantó que solo podrán asistir a los partidos los socios.



"El Diego genera esta pasión de multitudes que estamos observando en la cola. Hay gente que viene de cualquier parte de la provincia o del país para asociarse a Gimnasia para poder ver a Maradona. Es lo que genera él, es lo más grande de la galaxia y lo tenemos nosotros", dijo a Efe Santiago Delía desde la puerta del club.

"En algún momento de mi vida pensé en Maradona vinculado a Gimnasia, pero nunca pensé que podía ser realidad. Ver la foto del Diego con la camiseta de Gimnasia es algo increíble, la verdad que es increíble", añadió.



Delía dijo que a Maradona no le va a exigir resultados deportivos porque "no se le puede pedir más nada" y que es "suficiente" que haya aceptado dirigir al equipo.



"Venimos de una mala racha deportiva, una crisis futbolística de hace muchos años, ojalá este envión anímico se pueda trasladar a la cancha y podamos salvarnos del descenso, pero si no, quién nos quita lo bailado?", concluyó.



El entrenador, de 58 años, será presentado este domingo 8 de septiembre a la tarde en un entrenamiento a puertas abiertas al que solo podrán acceder los socios. El estadio Juan Carmelo Zerillo, conocido popularmente como el Bosque, tiene capacidad para unos 20 000 espectadores.

Hinchas de Gimnasia y Esgrima de La Plata hacen fila este viernes 6 de septiembre del 2019, para ser socios del club tras la expectativa que ha producido el fichaje de Diego Armando Maradona como entrenador, en La Plata (Argentina). EFE

"Es una revolución, esto es algo que Gimnasia no esperaba. Se dio y estamos acá", añadió Efe Daniela Docampo, que es socia del club y se acercó para pagar las cuotas que tenía pendientes para poder ingresar al estadio.



"Es un ídolo, esperamos que nos levante de la situación en la que estamos. Que salgamos de donde estamos", señaló.



‘El Lobo’ -como se conoce al nuevo equipo del astro argentino- es colista en la Superliga Argentina con un solo punto en cinco partidos y se encuentra en zona de descenso a la Segunda División.



Daniel Seco, un hincha de 54 años, le dijo a Efe que tanto él como toda su familia están "enloquecidos" con el arribo de Maradona.



"Están todos pidiéndome que les mande información, todos muy felices. En mi trabajo también. Estamos disfrutando el momento que nos toca", indicó.

El primer partido de Gimnasia con Maradona en el banquillo será como local el domingo 15 ante Racing Club.