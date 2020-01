Carlos Arboleda pidió disculpas a la hinchada y a la dirigencia de Macará

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El exvolante ofensivo del Macará, Carlos Arboleda, pidió disculpas a la dirigencia y a la afición celeste. El mediocampista señaló que el presidente del club ambateño, Miller Salazar, pensaba en hacer dinero para él mismo y no para los jugadores.

​"Antes de jugar con el Delfín nos debían unos premios. El 'profe' (Paúl) Vélez no se metía mucho en esos temas porque cuando quiso pelear algo para nosotros, se iba de palabras con el presidente por teléfono. El presidente pensaba hacer plata para él. Uno tenía que pelar con el por los premios", indicó Arboleda en una entrevista con el programa Leyendas.



El ahora futbolista de Aucas pidió disculpas por dichas declaraciones. "A la hinchada de Macará quiero desearle un feliz año y esperando que sigan disfrutando del buen fútbol del plantel, pedirles disculpas por lo sucedido, pero estén tranquilos porque tiene una directiva que siempre se esfuerza por salir adelante", dijo en diálogo con Radio Caracol de Amabato.



El futbolista indicó que habló con la dirigencia del equipo ambateño para aclarar la situación. "Hablé con Miller Salazar y le pedí disculpas, el supo entender que la idea no fue dañar su imagen y el me dijo que el sabe que yo no soy una mala persona y que la entrevista se mal interpretó y el entendió", manifestó.



​Además, Arboleda aclaró que no quedó pendiente ningún valor con su exclub. "Conmigo en el aspecto económico quedó saldado, lo único que quedó pendiente es el premio de la libertadores, pero por lógica eso te pagan este año. Mi salida del equipo fue por el tema del tema económico nada que ver con el asunto de los premios".



Iframe audio cortesía Radio Caracol de Ambato: