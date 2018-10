Los árbitros aseguran que mejorarán, pero rechazan las insinuaciones

LEA TAMBIÉN

El tema arbitral llegó a la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), donde hubo una autocrítica de la agremiación de réferis, la promesa de la Comisión de Arbitraje de garantizar los encuentros y el rechazo a las insinuaciones de los directivos de los clubes sobre sus actuaciones.

Durante la fecha 16 que se disputó el último fin de semana, los árbitros cayeron en evidentes errores arbitrales que favorecieron a unos equipos y perjudicaron a otros, en plena lucha por ganar la etapa y ser finalista.



Omar Ponce, considerado uno de los mejores árbitros del país, justamente fue uno de los implicados sobre quien recayó la mayor cantidad de críticas tras el ajustado triunfo 1-0 de Emelec a domicilio sobre Aucas. Por ello, el réferi fue enviado a una clínica arbitral y no será tomado en cuenta para la fecha 17. Así lo dio a conocer la Comisión de Arbitraje.



José Mosquera, presidente de esta comisión, indicó este martes 30 de octubre del 2018: “Advertimos (a los árbitros) hace dos meses en una reunión que tuvimos que no íbamos a tolerar errores, estamos en una etapa crucial del torneo. Seguirán pitando quienes estén en racha y quienes comentan errores, asumirán sus consecuencias”.



El dirigente, de paso, rechazó las declaraciones de los directivos de los clubes afectados por estas decisiones: “Es momento de aclararlo, no vamos a solapar ninguna mala presentación o justificarlas (...) Pero, de la misma manera, hay declaraciones que son desencajadas. Las personas que tratan de insinuar algo debe ser específicos. Nosotros investigaremos, porque no vamos a tapar nada”.



Luis Muentes, quien representa al gremio arbitral, admitió justamente que sus representados tuvieron una mala jornada. “No hay que tener la mínima contemplación en sanear nuestro arbitraje. Queremos que crean en nuestro arbitraje, pero no estoy de acuerdo con muchos comentarios”, sostuvo.



El directivo luego precisó que “si queremos cambiar el fútbol ecuatoriano, debemos sanear en todos los aspectos (...) Somos conscientes que nos equivocamos, pero no puede venir un dirigente a acusar con cosas que no son. Los presidentes se reunieron y ellos tienen la posibilidad histórica de cambiar el fútbol ecuatoriano en todos los aspectos”.



Muentes aseguró que están dispuestos a echar a algún árbitro que procediera mal, pero con los documentos, con la investigación adecuada.



