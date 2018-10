Los árbitros que más dirigieron en el año fallaron en la fecha 16

LEA TAMBIÉN

Aucas no quería que Omar Ponce pitase su partido del domingo contra Emelec. La versión es de Andrés Báez, gerente del equipo, quien afirma que el pasado martes solicitó a la Comisión Nacional de Ar­bitraje, presidida por Pepe Mosquera, que Ponce no estuviese al frente del compromiso que terminó con una victoria de los eléctricos por 1-0, en el estadio Gonzalo Pozo.

Báez sostiene el pedido verbal se hizo basado en las estadísticas que maneja el equipo respecto de las veces que el réferi guayaquileño ha conducido sus partidos (Ponce pitó cinco veces al Aucas, en el año. En esos juegos, el equipo obtuvo una victoria, dos empates y dos derrotas). “Mencionamos ese nombre y el de otro árbitro que no voy a decir. Pero la Comisión lo designó para el partido ante Emelec”.



Hoy, la dirigencia oriental llevará un pedido a la Comisión de Arbitraje, solicitándole que Ponce, considerado el mejor réferi del país, no los vuelva a arbitrar en lo que queda del Campeonato. Consideran que su accionar fue decisivo para no conseguir el triunfo.



Este réferi, junto a Carlos Orbe y Roddy Zambrano son los tres jueces FIFA con más partidos en este torneo: (22 el primero y los otros dos, 21). Los tres estuvieron envueltos en polémicas por decisiones en los cotejos del fin de semana.



Ponce, por ejemplo, no sancionó un penal a favor de Aucas por una mano en el área del eléctrico Leandro Vega, en el primer tiempo. Sí decretó una falta en el segundo tiempo, en condiciones similares: mano del auquista Byron Mina. El lanzamiento después fue concretado por Brayan Angulo, para el 1-0 definitivo.

​



Zambrano estuvo en el juego entre Universidad Católica y Delfín, que terminó igualado 2-2 y sancionó dos penales con polémica, uno para cada equipo. En tanto, Orbe estuvo al mando de la terna arbitral en el partido Macará vs. Barcelona Sporting Club, que terminó con victoria de los celestes por 1-0. En el segundo tiempo, su asistente Byron Romero levantó la bandera y nulitó una acción lícita de gol de Juan Manuel Tévez.



“Estamos preocupados porque no hubo buenas actuaciones en tres de los seis partidos del torneo: concretamente en el Aucas vs. Emelec, Macará vs. Barcelona SC y U. Católica vs. Delfín. En ellos estuvieron árbitros FIFA”, reconoce Pepe Mosquera a este Diario.



Esta tarde en la Ecuafútbol se conocerán los informes con la calificación de los comisarios del partido. Este Diario conoció, por ejemplo, que Ponce tuvo una calificación -regular- en el partido Aucas vs. Emelec.



Mosquera no confirmó la versión, pues aún no revisaba el informe elaborado por Bommer Fierro. Cuando un árbitro recibe una calificación regular queda suspendido una jornada y debe ir a una clínica de capacitación. Allí, los instructores de la Comisión Nacional hacen docencia con el mencionado juez: miran nuevamente el partido por el cual fue sancionado y se determinan los errores.