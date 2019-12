Aquiles Álvarez: ‘No tenemos pensado a un jugador como Gabriel Cortez’

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El vicepresidente deportivo del Barcelona Sporting Club, Aquiles Álvarez, desmintió la contratación del mediocampista Gabriel Cortez, como refuerzo para la temporada 2020. Dio sus declaraciones la noche de este martes 3 de diciembre del 2019.

“Se habla de Cortez, de Wilfried Bony, y de otros, pero no tenemos pensado a un jugador como él”, dijo Álvarez ante la consulta de este Diario, durante la ceremonia de posesión de la nueva directiva.



Cortez jugó en Emelec, durante la temporada 2019. Tuvo poca participación, debido a decisiones de los entrenadores. Se habló también de problemas disciplinarios durante su paso por el club eléctrico.



“En lo personal me gusta mucho, pero hay situaciones que no vale la pena mencionar, de momento no está considerado para la plantilla 2020”, dijo

Álvarez para descartar la llegada del mediocampista nacional.



Finalmente, el nuevo directivo reveló que en los próximos 15 días darán a conocer los nombres de los refuerzos oficiales para la plantilla. Así mismo, se informará el nombre del nuevo entrenador.