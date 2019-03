Luis Antonio Valencia ofreció jugar su último año activo con El Nacional

LEA TAMBIÉN

Luis Antonio Valencia aún tiene que definir su futuro. Existen posibilidades de continuar un año más con el Manchester United, pero también hay propuestas de otros clubes en el exterior. Sin embargo, lo único certero es que desea terminar su carrera con su amado El Nacional.

El lateral-volante amazónico conversó este viernes 15 de marzo del 2019 con la estación Área Deportiva (99.3 FM, en Quito), donde habló de este y otros temas relacionados a su presente a los ‘Diablos Rojos’.



Primero, ‘Toño’ indicó que su contrato con el elenco inglés culminará en

mayo de este 2019. Él se unió al equipo hace 10 años (2009), procedente del Wigan, también de la Premier League.



Tras nueve temporadas regulares, convirtiéndose incluso en capitán en los últimos dos años, las lesiones de la campaña 2018-2019 le impidieron mantener el ritmo. Por eso ha sido "" en las convocatorias, como él

“marginado” mismo admitió.



“Los directivos, viendo que no estaba activo, tomaron la decisión de no renovar”. Contó sobre por qué no ha extendido su contrato con el Manchester



United. Ahora, Valencia asegura sentirse recuperado y a la espera de una nueva citación. El llamado a la Selección de parte del DT Hernán Darío Gómez le servirá justamente para demostrar que se encuentra apto para volver a la acción.



“Ya estoy recuperado y a las órdenes del entrenador. El equipo me dio permiso para recuperarme en Ecuador. Tuve un desgarre en la pantorrilla izquierda y luego en la derecha”, detalló el seleccionado.



Valencia dijo que de momento solo está “enfocado en la Selección y en el Manchester United”, club con el que se siente agradecido por permitirle “cumplir un sueño”. Por ello, con 33 años, su intención es quedarse un tiempo más en Inglaterra, en donde aseguró sentirse “feliz”.



Luego, ‘Toño’ alabó la labor de la Selección Sub 20 con el título del

Sudamericano Sub 20, la aparición de nuevos talentos y envió un consejo para ellos sobre perseverancia y humildad.



Además de otros temas como la UEFA Champions League, los títulos que logró con el Manchester United, sus contactos con otros seleccionados... Valencia dejó en claro que su último año como futbolista activo (sin precisar cuándo), desea hacerlo con la casa de El Nacional. Este equipo lo formó y lo hizo debutar en Primera. "Le tengo mucho cariño", aseveró.



De paso, Valencia defendió la gestión del actual presidente del club rojo, Tito Manjarrez, quien justamente lideró la institución cuando fue transferido al fútbol europeo.



“Hay que llevar a El Nacional a los primeros lugares donde se merece estar. Les deseo éxitos y bendiciones a todos los directivos y al cuerpo técnico”,

indicó.

A continuación, la entrevista completa con Valencia, cortesía de radio Área Deportiva (99.3 FM, en Quito):