Luis Antonio Valencia: ‘No tuve ninguna oferta, estoy contento en Liga’

Luis Antonio Valencia se presentó a los chequeos médicos en la Clínica TOA para seguir su carrera en Liga Deportiva Universitaria, este martes 7 de enero de 2020. El futbolista de 34 años aseguró que no recibió ninguna oferta en concreto y que espera ganar más títulos con la camiseta blanca.

“Tengo la oportunidad de empezar una temporada desde el primer día y eso me pone muy feliz”, fueron las primeras palabras de Valencia en su llegada al centro médico. “De mi parte pone todo y que sea un buen año. Tenemos varias copas por disputar”, agregó.



​Según una publicación del diario The Sun de Inglaterra, el ‘Toño’ deseaba

jugar en la Serie B del fútbol inglés. Sin embargo, Valencia confirmó que no hubo acercamientos oficiales. “No tuve ninguna oferta, estoy contento en Liga, tengo contrato y quiero cumplirlo”, señaló el lateral derecho.

Captura de pantalla de la publicación del lunes 6 de enero del 2020 del portal The Sun



El ‘Expreso Amazónico’ llegó a Liga de Quito en junio del 2019. Valencia

disputó 16 compromisos en la LigaPro y anotó un gol. Además, ganó la Copa Ecuador y consiguió su primer título en Ecuador. Ahora, espera ganar más trofeos, en un año donde LDU jugará el campeonato ecuatoriano, la Copa Ecuador, la Supercopa y la Copa Libertadores.



“De mi parte pone todo y que sea un buen año. Tenemos varias copas por disputar. A la hinchada que nos siga apoyando y esperemos que este año podamos darle una alegría”, indicó.