El United y Antonio Valencia ¿a punto de terminar su relación de una década?

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Este viernes 1 de marzo del 2019, hasta las 12:00 de Ecuador, el Manchester United tiene plazo para decidir si prolonga por una temporada más o no el contrato con Antonio Valencia, futbolista ecuatoriano que juega en el equipo desde la temporada 2009. Si el 'United' no le propone un acuerdo, el tricolor, formado en El Nacional, pudiera quedar libre y concluir una década de trabajo en el equipo de los ‘Red Devils’.

Valencia ha tenido problemas recurrentes de lesiones, sobre todo con la pantorilla derecha que se inflama con frecuencia. El jugador está desde el pasado sábado, 23 de febrero del 2019, en el país atendiendo asuntos personales en Quito y en la provincia de Esmeraldas. La mañana del 1 de marzo se encontraba en esta última a la espera de la resolución de su equipo.



‘Toño’ le contó a este Diario que aguardaba por la llegada de un correo para definir su situación.



Durante la jornada, en Inglaterra, al entrenador del equipo, al noruego Ole Gunnar Soljskaer le preguntaron por la renovación de Valencia. Según el periódico The Guardian, el entrenador contestó: “Antonio todavía no está en un 100 por ciento de forma física. Está trabajando para volver. Ha tenido una carrera fantástica en Manchester United y en Inglaterra. Es uno de los jugadores ganadores de la Premier League que queda en el vestuario, pero en este momento no estoy seguro de que el United y Antonio lleguen a un acuerdo para la próxima temporada”.

​

Ole Gunnar Solskjær hints Antonio Valencia’s time up at Manchester United https://t.co/ToShlBX1AZ — The Guardian (@guardian) 1 de marzo de 2019



El entrenador agregó: “todo depende si vuelve a estar en el campo en los próximos meses. Él es un gran capitán, un gran trabajador del club. Si puede volver a ponerse bien físicamente, podría volver a ponerlo en el campo”.

​



Pese a estar en Ecuador, Valencia no descuida sus entrenamientos y su proceso de recuperación de la pantorilla. Durante la lucha con la rebelde lesión ha probado métodos alternativos como cambiar la plantilla de sus zapatos. Sin embargo, las molestias persistieron. Sin embargo, el futbolista está optimista de volver a las canchas sin complicaciones.

​