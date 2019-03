Ángel Mena advierte a rivales que se defiendan si quieren puntos ante el León

LEA TAMBIÉN

El ecuatoriano Ángel Mena, atacante del León del fútbol mexicano, dijo el jueves 28 de febrero del 2019, que los rivales que lleguen a su estadio, deberán encerrarse en su zona defensiva si pretenden obtener al menos un empate.

"Se van a encerrar los rivales por lo que venimos mostrando en la Liga, va a ser algo que tienen planificado. Al ver nuestro rendimiento nuestros oponentes empiezan a preparar una táctica defensiva y con Santos no va a ser la excepción", señaló.



El León no pierde desde la fecha 3 del Clausura cuando cayó en su campo con el Tijuana y a partir de ahí mostró un paso demoledor en la Liga que lo ha puesto como tercero y con buenas pinceladas de fútbol y con Mena como líder de los goleadores.



"De local se nos hace más difícil ya que los rivales se meten un poco atrás, pero esperemos que sea diferente esta vez ante Santos para que sea atractivo para el espectador y que, en el trámite del juego, los mejores seamos nosotros", comentó.

De la mano del rendimiento de Mena, el León ha ganado los últimos cinco partidos disputados en el Clausura con 15 goles a favor por 1 en contra. El ecuatoriano siente que no pueden variar bajo ninguna circunstancia con respecto a lo que han venido haciendo.



"No tenemos que cambiar en nada, hay que seguir manteniendo el estilo y ser pacientes cuando los equipos se cierran para no dejarnos establecer condiciones. La diferencia es que debemos seguir siendo contundentes, es algo que hemos venido marcando como la diferencia y que nos distingue del resto de participantes", añadió.



Dentro de la competición de la Copa, el León perdió en la ronda de octavos de final ante el equipo de ascenso Bravos de Juárez por la vía de los penaltis en los que Mena se encontró del lado de los jugadores que erraron su disparo.



"A nadie le gusta equivocarse y más en una situación de penales. Levanté la mano y soy el primer responsable de lo que sucedió, pero a la vez estoy consciente de que no hay tiempo para quedarse en el piso", concluyó.