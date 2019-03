Un juez levantó la prohibición de salida del país de Juan Luis Anangonó y ya puede viajar a Brasil

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El delantero de Liga de Quito, Juan Luis Anangonó, recibió autorización para salir del país recién a las 09:50 de este martes 12 de marzo del 2019. Así consta en el expediente judicial por alimentos número 17986-2019-00004 y que se tramita en la Unidad Judicial de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia con sede en la parroquia Calderón en el Distrito Metropolitano.

La audiencia se realizó la mañana del martes 12 de marzo y el jugador completa el trámite para tomar el avión que lo lleve a Río de Janeiro. La ‘U’ jugará este miércoles 13 de marzo ante Flamengo, por la segunda fecha del Grupo D de la Copa Libertadores.



Anangonó tenía previsto viajar la noche del lunes 11 de marzo, según el anuncio de la directiva. No se ha confirmado sí el jugador tomará otro vuelo en el transcurso del día. El DT Pablo Repetto tiene programado para la tarde de este martes 12 de marzo un entrenamiento. El estratega uruguayo, desde el domingo que viajó a Brasil, aclaró que es por un problema legal y no por una supuesta lesión como circularon versiones.



Allí se conocerá la versión oficial si llega o no Anangonó. El delantero uruguayo Rodrigo Aguirre es la primera alternativa que tiene el entrenador para la titularidad en el juego copero.