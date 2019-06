Juan Luis Anangonó se entrena en Liga de Quito y todavía negocia su continuidad

LEA TAMBIÉN

Liga Deportiva Universitaria volvió a los entrenamientos esta semana. Este martes 4 de junio del 2019, el DT Pablo Repetto trabajó con 24 jugadores y el delantero Juan Luis Anangonó está en el grupo de futbolistas. Aunque el atacante todavía mantiene diálogos con la directiva su presencia en la práctica descartó el rumor de su posible vínculo con Emelec.

Estaba previsto que el DT de Liga de Quito hablara en conferencia de prensa, pero no lo hizo. Después de iniciado el entrenamiento, Repetto se acercó a los periodistas y dijo que no alcanzó a la conferencia de prensa porque estaba analizando la contratación de un nuevo jugador. Sin embargo, no quiso confirmar nombres de posibles contrataciones.



Uno de los ausentes fue el delantero Cristhian Martínez Borja. Según el cuerpo técnico, el atacante colombiano llegará el miércoles al país y enseguida se presentará a las prácticas. Aunque el directivo Esteban Paz anunció que se está negociando entre Anangonó y Borja. Repetto tampoco cuenta con tres jugadores que están en la Selección ecuatoriana. Andrés Chicaiza, José Quintero y Jefferson Orejuela están con la Tricolor. También Jefferson Intriago está con la Tri, pero el manabita anunció que desde este 5 de junio será jugador del Tigres.



Richard Cabezas, médico del club, informó que Carlos Rodríguez y Jacob Murillo se han recuperado de las lesiones.