La Selección de Ecuador empató 1-1 en el último minuto frente a Venezuela

La Selección ecuatoriana empató 1-1 frente a Venezuela en el estadio Hard Rock de Miami-Florida, este sábado 1 de junio de 2019. El gol venezolano fue marcado por Roberto Rosales, mientras que el empate llegó a través de Énner Valencia sobre el final.

Enner Valencia tuvo que ingresar para salvar a Ecuador. El delantero del Tigres de México reemplazó a Carlos Garcés a los 69 minutos. Cuando se jugaba el minuto 90, el ariete aprovechó el pase de Ayrton Preciado para definir y decretar el empate.



El director técnico Hernán Darío Gómez improvisó su once inicial para medir a Venezuela. Varios jugadores no fueron cedidos a tiempo por sus clubes, debido a que no se trata de una fecha FIFA. Ecuador arrancó con: Alexander Domínguez, José Quintero, Gabriel Achilier, Béder Caicedo, Pedro Velasco, Antonio Valencia, Jefferson Intriago, Jefferson Orejuela, Romario Ibarra, Andrés Chicaiza y Carlos Garcés.



La primera acción de peligro llegó a los 12 minutos, tras un cabezazo de Ibarra que pasó cerca del arco venezolano. La jugada más peligrosa para la 'Vinotino' fue un minuto antes, cuando el delantero Juan Carlos Hurtado eludió la marca de varios jugadores y no supo definir.



A los 35 minutos, el árbitro central de Costa Rica, Keylor Herrera, sancionó un polémico penal. El árbitro cobró esta infracción por una supuesta mano dentro del área de José Quintero o una falta de Gabriel Achilier. El encargado de marcar el primer gol del partido fue Roberto Rosales.

En el arranque del segundo tiempo, Ecuador tuvo el empate en sus manos. Tras un tiro libre mal ejecutado por Chicaiza, el rebote le quedó a Intriago quien envió un centro y Carlos Garcés no supo definir.



Al minuto 69 salieron Carlos Garcés, Antonio Valencia y Romario Ibarra; para que ingresen Álex Ibarra, Ayrton Ibarra y Enner Valencia. La ‘Tricolor’ ganó movilidad en el ataque, pero en los últimos tres cuartos de cancha faltó precisión.



Sin embargo, los cambios dieron frutos a Ecuador sobre el final del encuentro. El atacante del Santos Laguna mexicano, Ayrton Preciado, habilitó a su compañero Enner Valencia para que defina y marque el 1-1 definitivo.



El siguiente cotejo amistoso será frente a la selección mexicana, el 9 de junio. La ‘Tri’ conforma el grupo C de la Copa América, junto con Uruguay, Chile y Japón.



El primer cotejo del certamen internacional será el 16 de junio frente a los, ‘Charrúas’ en el estadio Mineirao en Belo Horizonte. El 20 Ecuador se medirá frente a Chile en el Arena do Gremio en Porto Alegre. El 24 se jugará ante Japón, en el Mineirao.