Deportivo Cuenca derrotó a Técnico Universitario en Ambato y se mete en zona de 'playoffs'

Deportivo Cuenca derrotó 1-2 a Técnico Universitario, que jugó casi todo el segundo tiempo con un jugador menos por la expulsión de Marcos Mejía. El encuentro se lo disputó la tarde de este domingo 11 de agosto del 2019, en el estadio Bellavista de Ambato, válido por la jornada 21 de la LigaPro.

El gol de Técnico lo marcó Fernando Mora a los 40 minutos, mientras que para el combinado azuayo anotaron Édison Preciado en el minuto 33 y Luis Miguel Escalada en el 78'.



El comienzo del encuentro tuvo un mejor panorama para el 'Rodillo' Rojo. El conjunto ambateño marcó y presionó constantemente cuando el Cuenca tenía el balón. Fue importante este factor, sin embargo le faltó peso en zona ofensiva.

El delantero Raúl Becerra y el extremo Jonathan Gonzáles crearon peligro sobre el arco defendido por el golero Walter Chávez. La velocidad de ambos jugadores fue determinante al momento de atacar y encarar la defensa del Técnico.



A los 33 minutos llegó el primer gol del compromiso, que fue a favor de Deportivo Cuenca. El ariete Édison Preciado conectó de cabeza en el área rival y anotó, tras centro preciso de Emmanuel Martínez desde la banda derecha.



Siete minutos después (40'), los locales reaccionaron y concretaron el empate. Fernando Mora anotó con un remate fuerte de pierna derecha, desde el borde del área morlaca. El golero Brian Heras se quedó parado ante el disparo y se lamentó junto a los zagueros de su equipo.



En el inicio del segundo tiempo ingresó en el 'Rodillo Rojo' Marcos Mejía, el cual jugó apenas tres minutos, debido a que salió expulsado. El volante esmeraldeño se barrió fuerte sobre el lateral Segundo Portocarrero y el juez central le mostró la tarjeta roja.

A partir de ahí, el 'Expreso Austral' tomó las riendas del cotejo y supo controlar de mejor manera el balón en el mediocampo. No obstante, el Técnico Universitario tuvo varios 'chispazos' de buen juego a pesar de que tenía un elemento menos. Sin embargo, la defensa morlaca no pasó mayores apuros.



En el 78' el Cuenca nuevamente se puso en ventaja en el marcador. Luego de varios pases cerca del área universitaria, Luis Miguel Escalada, con un toque sutil a ras de piso venció a Chávez, quien se estiró pero no pudo llegar a desviar el balón.



En el tramo final, Técnico Universitario -con más ansiedad que precisión- intentó hilvanar jugadas para llegar a la portería de Heras. Sin embargo, la defensa morlaca, liderada por Brian Cucco, se mostró sólida y firme. El cotejo culminó con triunfo de la visita (1-2).



Con este resultado, Deportivo Cuenca suma 28 puntos ubicándose en el octavo puesto. Mientras que el Técnico Universitario se queda con 15 puntos, en la casilla 14 de la tabla de posiciones. En la siguiente jornada, los morlacos recibirán la visita de Aucas. El 'Rodillo Rojo', en cambio, enfrentará a Fuerza Amarilla en Machala.