Dep. Quito debutó en el fútbol amateur con una derrota 2-1 en Cayambe

Deportivo Quito debutó en el fútbol amateur este sábado 6 de abril de 2019, con una derrota 2-1 ante Quito Corazón, en el estadio Olímpico Guillermo Albornoz de Cayambe

La ‘AKD’ dirigida por el DT Gustavo Vásquez no pudo superar al rival de turno pese a contar con un hombre más en el campo de juego, debido a la expulsión de Javier Hinostroza por una doble cartulina amarilla.



Quito Corazón se adelantó en el marcador en los primeros minutos del cotejo, mientras que Deportivo Quito igualó el marcador desde el punto penal cobrado por Segundo Quiñónez, iniciada la segunda parte del encuentro.



Sin embargo, Quito Corazón se adelantó nuevamente en el marcador, cuando el conjunto de la Plaza del Teatro dominaba el cotejo.



Deportivo Quito actuó con la siguiente alineación: Esteban Estevez en el arco;

Sebastián Torres, Matías Ramos, Tipson Quiñónez y Dilan Pabón en la defensa; Segundo Quiñónez, Javier Hinostroza, Dylan León, Daniel Ramos y Romel Rocha en el medio campo; David Carcelén en la delantera.

Plantilla de jugadores del Deportivo Quito, en la primera fecha del fútbol amateur ante Quito Corazón, jugado en el estadio Olímpico Guillermo Albornoz de Cayambe, tomada de la cuenta de Twitter @SDQUITO



En la segunda fecha del fútbol amateur, Deportivo Quito se enfrentará a Luz de América.



La temporada 2019 del fútbol amateur masculino -campeonato, correspondiente a la primera categoría- cuenta con la participación de 12 equipos.

Los partidos de la primera fecha del fútbol amateur:



Sábado 6 de abril

Estadio Los Cocos de Pomasqui

Parque FC vs. GRAF



Estadio Los Cocos de Pomasqui

Universidad Metropolitana vs. Estudiantes de la Católica



Estadio San Antonio

Millonarios vs. Santa Cruz



Estadio Los Cocos Pomasqui

Luz de América vs. Atahualpa



Domingo 7 de abril

Estadio Universidad SEK (Carcelén)

Universidad SEK vs. Cumbre Alta



Durante este fin de semana se inicia únicamente el torneo de la primera categoría, ya que en septiembre de 2019 los campeones de Quito y de los diferentes cantones de Pichincha, jugarán el torneo de ascenso “Copa Pichincha 2019”. Mientras que la segunda y tercera categoría del Distrito Metropolitano de Quito iniciarán sus campeonatos en fechas posteriores, que serán reveladas por la Asociación de Fútbol Amateur de Pichincha.