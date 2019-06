Alfaro Moreno: ‘En la Selección no se gana dinero, sino prestigio internacional’

LEA TAMBIÉN

La eliminación de Ecuador de la Copa América generó malestar en los amantes del fútbol. Hinchas y periodistas lamentaron el hecho, uno de ellos fue Carlos Alejandro Alfaro Moreno, exseleccionado argentino y naturalizado ecuatoriano, quien fustigó la actitud delos jugadores.

“De un tiempo acá, salvo casos honrosos, parece que los jugadores le hacen un favor a la selección al venir a ponerse la camiseta. En la selección no se gana dinero sino prestigio internacional y eso dura para toda la vida”, dijo.



Alfaro dio sus declaraciones en el programa deportivo Copa, de RTS, que se transmitió la noche del lunes 24 de junio del 2019. Recordó su paso por la selección argentina, en la década de los 90, como una de sus mejores experiencias, por lo que criticó la actitud de los seleccionados ecuatorianos.



“En cualquier lugar del mundo, es un orgullo vestir la camiseta del país, te jerarquiza y te da una plataforma internacional. Los equipos europeos buscan jugadores de selección”, dijo, respecto a los beneficios de formar parte de las selecciones nacionales.

Carlos Alfaro Moreno, exjugador de Barcelona SC. Foto: Enrique Pesantes/ Archivo/ EL COMERCIO.



Finalmente, Alfaro cuestionó la negativa que tuvieron jugadores ante la convocatoria de la Tri para la Copa América.



“Aquellos que no quieran estar que no se pongan la camiseta nunca más, los que cada vez que hay un torneo se van de vacaciones y se sacan fotos, no hay que convocarlos más. Nadie es indispensable, ni siquiera Messi”, cuestionó.



Felipe Caicedo fue uno de los jugadores que se negó a formar parte de la convocatoria, información que fue confirmada por el propio entrenador, Hernán Darío Gómez. El delantero de la Lazio, de Italia, está de vacaciones en Dubai.