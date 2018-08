‘Dida’ Domínguez se estrenó con Vélez y en la Superliga argentina con victoria

LEA TAMBIÉN

El guardameta ecuatoriano Alexander Domínguez, debutó con la camiseta de Vélez Sarsfield la noche del viernes 10 de agosto de 2018, en la victoria 2-0 de su equipo ante Newell’s Old Boys en la primera fecha de la Superliga argentina.

El conjunto de Liniers, dirigido por Gabriel Heinze comanda la tabla de posiciones cuando resta por completarse la primera fecha del torneo argentino.



Domínguez cumplió con una destacada actuación, en las pocas intervenciones que tuvo durante el encuentro y eso motivó el reconocimiento de los aficionados de Vélez que llegaron para ver el accionar de su equipo. Pese a que hubo inconvenientes con la habilitación del golero exLiga de Quito, y no pudo actuar en la Superliga Argentina ni en los amistosos de su club, en este primer partido pudo actuar ofreciendo garantías en el arco tanto a su entrenador como a sus compañeros.



Los goles para Vélez Sarsfield, fueron anotados por el peruano Luis Abram y Matías Vargas, de penalti.



Después de la inesperada eliminación de la Copa Argentina ante Central Córdoba de Santiago del Estero, había dejado golpeado a un Vélez que se rehabilitó con esta victoria ante Newell’s Old Boys.



Al final del partido, Vélez Sarsfield publicó en su cuenta de Twitter “Tras su debut oficial en el arco de #Vélez, Alexander Domínguez mostró su satisfacción por el rendimiento del equipo y por la obtención de los tres puntos en el inicio del Torneo. El ecuatoriano afirmó que hay una gran unión grupal”.





Ayer empezó el campeonato argentino, Velez le ganó 2 a 0 a Newells, el equipo local tuvo a Dida Domínguez titular, el ecuatoriano fue contratado por ser destacado jugador en el Colón de Santa Fe en la temporada anterior. Para mi jugador base del nuevo proceso del Bolillo pic.twitter.com/zqAb6ImCLN — PANCHO MOLESTINA (@fmolestina) 11 de agosto de 2018



En la rueda de prensa, Domínguez dijo: “contento por la victoria, porque el grupo tuvo una pretemporada muy dura y con mucha exigencia. Este triunfo nos sirve mucho para ganar en confianza y crecer como equipo”. “Desde que llegué a este Club la gente me demostró su cariño. Si bien fue mi estreno oficial, me trataron muy bien desde un primer momento y hoy pude responder de la mejor manera”.



Al final de la conferencia de prensa destacó la unión grupal del equipo y enfatizó: “tenemos mucho hambre para lograr cosas lindas, pero hay que seguir trabajando en esta línea”.



La primera jornada de la Superliga argentina continuará este sábado con cuatro partidos: Gimnasia vs. Argentinos, Unión vs. Aldosivi, Patronato vs. Colón y Belgrano vs. San Martín de San Juan.



En tanto, en la jornada dominical el actual bicampeón Boca Juniors recibirá a Talleres de Córdoba, mientras que River Plate visitará a Huracán.



Los otros tres partidos del domingo serán Godoy Cruz vs. Estudiantes de La Plata, Lanús vs. Defensa y Justicia y Rosario Central vs. Banfield, mientras que el lunes se cruzarán Atlético Tucumán vs. Racing Club.



El único partido que debió ser reprogramado es el que enfrentan a Independiente de Avellaneda y el recién ascendido San Martín de Tucumán, ya que el Rojo regresó a Buenos Aires desde Tokio donde conquistó el último miércoles la Copa Suruga Bank.