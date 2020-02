Alejandro Frezzotti se adueñó de la banda de capitán en Aucas

LEA TAMBIÉN

A un costado de la cancha, cerca del arco norte del estadio Gonzalo Pozo Ripalda, Alejandro Frezzotti reunió a sus compañeros para practicar tiros libres. Lideró el entrenamiento y entre bromas desafió al grupo y al golero Damián Frascarelli.

Esta actividad es común para el mediocampista argentino. Con permiso del DT Máximo Villafañe, suele reunir a un grupo de compañeros para practicar remates de media distancia y jugadas de pelota detenida, siempre al finalizar los entrenamientos.



Para Frezzotti, esta es la oportunidad para seguir en forma. Además de los minutos extras en el trabajo de campo, acude al gimnasio. En ese espacio, adecuado con máquinas de cardio y pesas, el jugador de 35 años fortalece su cuerpo.



“Ya en la parte final de mi carrera entendí que debía hacer un esfuerzo extra. Eso es clave para estar al ritmo de los más jóvenes del equipo. Desde hace dos años voy al gimnasio todos los días, al finalizar los entrenamientos (una hora)”, dice ‘El Topa’, como le pusieron cuando era niño por topar a sus compañeros.

Ahora con Aucas ha asumido otras funciones. Llegó para reforzar al equipo, pero también para contagiar su liderazgo en el terreno de juego. Este 4 de febrero del 2020, a las 19:30, jugará su primer cotejo oficial como oriental ante Vélez Sarsfield, por la Copa Sudamericana. Además, llevará la banda de capitán.



El DT Máximo Villafañe aceptó su contratación porque en su plantilla necesitaba gente de experiencia que guiara a los juveniles.



“Antes de fichar por Aucas hablé con ‘Maxi’. Me explicó que el grupo estaba conformado por gente joven y que la dirigencia estaba buscando que nosotros, los más grandes, les diéramos una mano a los más chicos”, asegura Frezzotti.

Aceptó la oferta después de tres años como capitán y referente de Gimnasia de Jujuy. Volver a Ecuador, donde jugó tres años con Deportivo Cuenca y Barcelona, fue tentador. No le importó sacrificar una deuda que el cuadro argentino mantiene con él por establecerse en la capital y defender a los orientales.



En la práctica del miércoles, ese liderazgo y camaradería quedaron en evidencia. En los minutos finales del entrenamiento anotó un gol de tiro libre y celebró como si estuviera peleando un título. Se despojó de la camiseta, la tiró por el aire y abrió sus brazos.

Frezzotti está feliz en el club. Se reencontró con compatriotas con quienes compartió cancha en su país. Alejandro Manchott y Víctor Figueroa, sus compañeros en Boca Unidos y Chacaritas Junior, respectivamente, le dieron la bienvenida al club.



“Regresar al país es bonito y más cuando tengo gente conocida. Eso facilita mi adaptación. Ya me junté con algunos chicos con quienes jugué en Deportivo Cuenca y Barcelona”, reconoce ‘El Topa’.



Entre las anécdotas de su paso por el país recuerda los sobrenombres que le pusieron. En Cuenca y Guayaquil lo bautizaron como ‘Montañita’, por su apariencia descomplicada, parecida a la de los surfistas.



Con el tiempo, Alejandro tuvo que cambiar su rutina de entrenamiento y de alimentación. Apenas llegó a Aucas se reunió con el cuerpo médico y con Gabriela Llerena, la nutricionista del club, para hacerse una evaluación completa y recibir una dieta específica.



“Tengo una edad en la que el trabajo es importante para estar a la altura de los chicos. Cuando era joven no importaba si dormía solo cuatro horas. En la cancha corría y no pasaba nada”, afirmó el argentino, mientras realizaba cascaritas en el centro de la cancha.



Hace cinco años dejó de ingerir grasas saturadas y frituras. Consume más vegetales y los combina con proteína. Esto le ayuda a evitar lesiones.

De vez en cuando tiene dilemas por el estricto régimen alimenticio y suele tener tentación de la comida chatarra, pero no lo hace. Él sigue firme en su nuevo estilo de vida.