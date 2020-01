Un africano- español se integra al campeón Delfín

LEA TAMBIÉN

Nicolás Kata, volante ofensivo, nacido en Guinea Ecuatorial, pero con pasaporte español, es el nuevo refuerzo del Delfín, que este año jugará la fase de grupos de la Copa Libertadores, la Supercopa ante Liga, la Copa Ecuador y el torneo local.

Kata llegó a Guayaquil y desde ahí se dirigió a Manta. En un correcto castellano habló de sus sensaciones tras llegar a Delfín. “El técnico me llamó y me dijo que el equipo es campeón de Ecuador y que hay torneos interesantes por jugar como la Copa Libertadores. Me interesó el reto y espero cumplir con las expectativas”.



El español Ángel López tuvo a Kata en la selección de Guinea Ecuatorial, que él dirigió. Kata ha desarrollado su carrera como futbolista en equipos de Segunda División de España. Se define como un extremo ofensivo veloz, de buen recorrido por los costados y con mucha potencia. Su último equipo fue el filial del Valencia de Mestalla.



El primer reto del cuadro ‘cetáceo’ es la Supercopa ante la ‘U’. El partido se jugará el 1 de febrero en el estadio Christian Benitez de Guayaquil.