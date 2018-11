Adolfo Muñoz y Jhojan Julio se citan en el estadio Rodrigo Paz Delgado

LEA TAMBIÉN

Adolfo Muñoz está consciente de que el 2018 no es su mejor año: las continuas lesiones musculares que lo aquejaron desde los primeros meses del año le restaron el protagonismo que el futbolista, de 20 años, esperaba para esta temporada.

El mediapunta de El Nacional disputó 29 partidos en la temporada y marcó cinco goles. El DT Eduardo Favaro, que conocía de las dolencias del futbolista, tuvo que emplearlo aisladamente, pese a que Muñoz era un jugador importante para el equipo. Su dosis de talento y desequilibro en los últimos metros es muy apreciada por el cuerpo técnico militar.



Hoy, el futbolista es titular en el decisivo partido ante Liga en el estadio Rodrigo Paz (12:00). El juego se volvió fundamental para los criollos que intentan, a toda costa, alejarse de los dos últimos lugares de la tabla.



Si bien este año no hay descenso, el cuadro criollo precisa evitar la penalización de USD 600 000 que aplicaría la Liga Profesional a los equipos que ocupen los dos últimos lugares, este año. “Las lesiones me afectaron y me impidieron mostrar mi mejor juego. Ahora, solo queda aportar lo mío en este remate de temporada e intentar ayudar al equipo”.



Durante esta semana, el jugador fue noticia en la institución, agobiada por los malos resultados deportivos y por su crisis económica. Muñoz termina su contrato el 31 de diciembre y casi con seguridad no seguirá en el equipo.

Muñoz cambió de representante durante la temporada: ahora su futuro futbolístico lo maneja el argentino Gustavo Lescovic, quien a criterio del presidente criollo, Tito Manjarrez, “es cercano a Liga”.



En una entrevista con la radio Machdeportes, el dirigente criollo aseguró que el agente solicita USD 500 000 por el 50% de sus derechos deportivos, lo cual lo hace inviable para el equipo criollo.

Por nuestros objetivos, por los sueños de toda una hinchada, porque en diciembre queremos gritar ¡Campeón! ¡No dejamos de trabajar, no paramos para descansar! ¡Este sábado contamos con tú aliento en nuestra casa para el partido más importante del fútbol capitalino!#LDUvsNAC pic.twitter.com/Myd0AT25yA — LDU Oficial (@LDU_Oficial) November 23, 2018



Liga, el rival de El Nacional, también tiene en el ataque a otro futbolista de 20 años y con importante proyección internacional: Jhojan Julio.

El futbolista disputó 39 partidos en este año y marcó cinco goles. Para el entrenador Pablo Repetto, el jugador es un talento fundamental, por su desborde y pique corto.



Este año, Jhojan ha jugado como extremo por los costados buscando asociaciones con su hermano Anderson, y en otros con el experimentado Julio Angulo.

A diferencia del criollo Muñoz, Jhojan Julio siente que este ha sido un año positivo: “se hicieron bien las cosas en la temporada, pero lo que más me interesa es que el equipo consiga el objetivo de ser campeones”.



Los albos perdieron un gran porcentaje de opciones para ganar la etapa y evitar jugar la final del torneo, para la cual están clasificados. El equipo está tercero en la tabla de la segunda fase con 29 unidades, cuatro menos que el líder Emelec. Sin embargo, Julio y sus compañeros desean ganar el partido de esta tarde para seguir presionando a los eléctricos.



La buena campaña del ofensivo, de 20 años, no ha pasado inadvertida en mercados internacionales. La dirigencia de Liga tiene en su poder ofertas por el futbolista y también por su hermano Anderson. Pero prefieren mantener cautela.