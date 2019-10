Fuerza Amarilla no se presentaría contra el América de Quito

LEA TAMBIÉN

Sergio Mina, delantero de Fuerza Amarilla, confirmó que el plantel machaleño planea no presentarse en el encuentro de la fecha 28 de la LigaPro 2019 contra el América de Quito. El equipo, cuya directiva no aparece, no tiene para costear el traslado del plantel ni la alimentación en la capital.

En una entrevista con Radio Cobertura de Quito (104,1 FM), el atacante indicó que el DT Luis Miguel Garcés les dijo a los jugadores en el entrenamiento de este viernes 18 de octubre, que la directiva no había reunido dinero para cancelar una deuda con la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF). Tampoco había una planificación para la logística en la capital, por falta de fondos.





​"Le han comunicado (a Luis Miguel Garcés) que el equipo no estaría viajando por suspensión debido a una deuda con Federación. No nos estaríamos presentando para el partido con el América (...) Le habrían manifestado al cuerpo técnico que tampoco hay para pagar la alimentación ni el transporte de los jugadores", dijo Mina.



​A pesar de que el equipo orense ya está descendido a la Serie B, a Mina le genera incomodidad la falta de transparencia. Este año, el primer equipo sufrió un retraso de hasta cinco meses en sus salarios y la LigaPro tuvo que cancelar directamente a los futbolistas con los ingresos de los derechos televisivos.



​"Estábamos con alrededor de cinco meses sin cobrar. Terminamos firmando roles de pago sin recibir nuestros haberes varias veces. Inclusive ahora tenemos un inconveniente, por dos meses de roles de pago firmados que no sabemos como cobrar sin ningún respaldo", mencionó.



El atacante de 29 años tiene contrato hasta el final de la temporada y aseguró que los ingresos que recibió de la Liga Profesional le han ayudado a pasar inconvenientes con su familia.



"Nos están cumpliendo, hay un mes de retraso, pero por lo menos nos han dado un poco de tranquilidad en nuestros hogares", señaló.



En un inicio, Fuerza Amarilla planeaba trasladarse a Quito en un viaje de 10 horas en autobús, el sábado por la noche. Si no se presenta, el club aurinegro perderá por 3-0 y permanecerá en la última posición, con solo seis puntos. El partido será el domingo 20 de octubre, a las 12:00.