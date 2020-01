Fernando Alonso tras reparar su automóvil: ‘Quiero vivir el Rally Dakar hasta el final’

LEA TAMBIÉN

Fernando Alonso y su copiloto Marc Coma consiguieron reparar el Toyota Hilux, con el que compiten en el rally Dakar, para poder seguir en carrera, aunque alejados de la cabeza tras perder dos horas y media durante la reparación.

Al llegar al campamento, Alonso explicó que a mitad de etapa chocó contra algo que no pudo identificar porque estaba rodando "en el polvo más increíble" durante más de 120 kilómetros, a rueda del automóvil del holandés Erik Van de Loon.



"No sabemos ni lo que era. No se veía nada. Hemos hecho 48 kilómetros muy rápidos hasta que hemos cogido a Van de Loon, que estaba delante nuestro", relató Alonso sobre el incidente que provocó la rotura y la suspensión de la rueda delantera izquierda.

Un helicóptero vuela mientras el piloto de Toyota Fernando Alonso y el copiloto Marc Coma de España compiten durante la Etapa 2 del Dakar 2020 entre Al Wajh y Neom, Arabia Saudita, el 6 de enero de 2020. Foto: AFP

El bicampeón de Fórmula 1 añadió que él y Coma decidieron esperar al camión de asistencia, una de las unidades que compite en la categoría de camiones que lleva piezas de repuestos el Toyota.



"Como llegaría en cuatro o cinco horas, nos hemos puesto a repararlo, con calma pero manos a la obra. Quitamos las partes que podíamos desmontar y como teníamos contacto con el equipo, íbamos informando de nuestros progresos", indicó Alonso.



Luego le quedaban 120 kilómetros para hasta el final de la etapa, una distancia que han completado "con cuidado", a un ritmo más lento porque iban sin freno delantero, ya que se habían visto obligados a cortar la suspensión y el brazo de la dirección.

Fernando Alonso (Toyota Gazoo Racing) en acción durante la segunda etapa del Rally Dakar 2020 entre Al Wajh y Neom en Arabia Saudita, 06 de enero de 2020. Foto: EFE

"Se trata de una experiencia más. Hay que vivir el Dakar con todos los extras, y esto es una parte más de la carrera", apuntó Alonso.



"En general las sensaciones de hoy son buenas. Estoy contento de seguir aquí porque el objetivo es acabar el Dakar y vivir toda la experiencia de principio a fin. El resultado de hoy es la parte negativa", agregó.



Alonso comentó que el percance ocurrido en esta etapa es igual de fastidioso que otro incidente similar por el que pasó hace poco en el Rally de Marruecos, donde también rompieron la estructura de una rueda delantera.

El piloto de Toyota Gazoo Racing, Fernando Alonso (der.) , habla con los miembros del personal al final de la Etapa 2 del Dakar 2020 entre Al Wajh y Neom, Arabia Saudita, el 6 de enero de 2020. Foto: AFP

"Ha sido un buen día aunque solo 48 kilómetros. Creo que estábamos entre los o tres primeros. La navegación estaba siendo perfecta y luego pasó esto", lamentó.



En el momento del accidente Alonso estaba haciendo el cuarto mejor tiempo de la etapa, un resultado de que mantenerlo lo hubiese hecho meterse dentro de los diez primeros de la clasificación general.



La segunda etapa del rally Dakar, que se disputa íntegramente en Arabia Saudita , tuvo 393 kilómetros, de los que 367 eran cronometrados entre las costeras ciudades de Al Wajh y Neom, en el norte del desértico país.