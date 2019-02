Frickson Erazo volvió a entrenarse con Barcelona, tras su fallido intento de fichar por Peñarol

LEA TAMBIÉN

Los 11 jugadores de Barcelona que quedaron descartados para el partido de Copa Libertadores, se entrenaron este 4 de febrero en el estadio Monumental. Entre ellos estuvo Frickson Erazo, que en enero pasado intentó fichar por Peñarol.

Debe continuar en el equipo, puesto que su contrato finaliza en diciembre del 2019. Por esa razón se integró a los entrenamientos del club, y realizó trabajo físico en la cancha alterna del estadio y en el gimnasio.



“Tuvo (Erazo) opción de fichar con Peñarol pero no se dio, se debe reintegrar”, anunció el presidente José Francisco Cevallos, el pasado 31 de enero. El directivo confió en que el deportista de 30 años se convierta en un aporte para la plantilla.



Erazo llegó a Barcelona en agosto de 2018, pero debido a temas legales no fue habilitado para jugar. Esa molestia lo motivó a buscar un nuevo club y fue Peñarol quien lo contactó; sin embargo no se vinculó al cuadro charrúa porque no pasó las pruebas médicas.



“Nunca tuve problemas con el DT Guillermo Almada. La competencia será difícil, pero ahora mi prioridad es quedarme en Barcelona, mi esposa está en Guayaquil y mis hijos estudiando en la ciudad”, dijo el jugador al finalizar la práctica.