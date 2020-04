Frickson Erazo: 'En la Selección tienen que estar jugadores con compromiso'

LEA TAMBIÉN

Fricson Erazo, exdefensa de la Tricolor y ahora zaguero del 9 de Octubre, es propietario de una empresa que utiliza camiones para transportar productos. Eso le permitió organizarse con rapidez para llevar ‘kits’ alimenticios a barrios humildes de Guayaquil y Esmeraldas, la provincia donde se formó como futbolista en su niñez y juventud.

Solicitó ayuda a la Policía Nacional y al Ejército. Con ellos y los salvoconductos para sus camiones por la actividad comercial de su empresa, se trasladó a los barrios guayaquileños Monte Sinaí, las Favelas y el Guasmo Sur y a los esmeraldeños San Jorge alto, Nueva Esperanza Norte, Bendición de Dios… Se puso una mascarilla, guantes y un traje blanco con capucha, creado para protegerse del coronavirus-covid 19.



Entre los días del 3 y 10 de abril, anduvo por los barrios. En Guayaquil, se movilizó con sus compañeros del 9 de Octubre, el club que ascendió este 2020 a la Serie B y al cual se vinculó tras dejar Barcelona SC, donde no se consolidó como titular, pese a sus antecedentes de juego en clubes brasileños y en la Tricolor, donde llegó a ser mundialista en Brasil 2014.



A Erazo no le gusta hablar mucho de la ayuda social y prefiere que los hechos ‘hablen por sí solos’. Con todo, dice que le urgía ayudar a personas de escasos recursos a las que entregó unos 1 300 kits. “Lo que me apena es no haber llegado a toda Esmeraldas”, expresa en diálogo con Bendito Fútbol.

“Esto no ha sido algo que lo he hecho solo por la emergencia, es algo que lo he hecho todos los años. Ahora ante la emergencia, me llevo a moverme mucho más rápido para hacer los trámites y llegar a las personas más vulnerables”, expresa desde Esmeraldas a través de la línea telefónica. Su esposa Paola López y sus dos hijos lo esperan en Guayaquil, donde está radicado.



A inicios del 2020, se quedó en Guayaquil tras dejar el Barcelona y aceptó la oferta del 9 de Octubre. Dice que lo hizo por estabilidad familiar. Además, él cursa el tercer año de la carrera de Jurisprudencia en la Universidad Ecotec, en Samborondón, Guayaquil. “Moverme a otra ciudad y a otro país habría sido difícil. Más pesó el tema familiar”, expresa el zaguero que tuvo ofertas para ir a jugar en Perú y en Uruguay. En Ecuador, lo buscaron El Nacional y el Orense.