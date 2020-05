Frickson Erazo cuestiona a los dirigentes del fútbol ecuatoriano

LEA TAMBIÉN

El éxito deportivo va de la mano de un óptimo manejo administrativo y un buen ambiente en el plantel, así lo aseguró el zaguero central del 9 de Octubre de la Serie B, Frickson Erazo.

"El directivo ecuatoriano debe entender que, para pedir resultados al jugador, tiene que entregar un escenario óptimo”, manifestó el esmeraldeño de 32 años, en una entrevista con Radio La Redonda (96.9) la tarde del viernes 15 de mayo del 2020.



Los comentarios de Erazo, que anhela ascender con el conjunto Guayaquileño a la Primera A, surgen en medio de una crisis en la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF). El exdefensa de Barcelona y Gremio hizo hincapié, sobre todo, en la presión de resultados que recae en la plantilla de jugadores cuando no existen condiciones para que puedan trabajar.



“El malestar nace a partir de que se exige sin tener condiciones, uno no puede pedir resultados sin tener un plan. Lastimosamente los proyectos no se han respetado, es bastante cruel sobre todo no respetar procesos, hoy no tenemos una base", complementó.



El ‘Elegante’ agregó que en el fútbol los detalles marcan grandes diferencias. Puso por ejemplo el éxito de la Sub20 en el Sudamericano de Chile y el Mundial de Polonia.



“Con un buen ambiente pueden llegar los resultados, y de la mano del DT (Jorge) Célico, los chicos de la Sub20 creyeron en sus sueños y por ello llegaron lejos. Pero ahora en la selección mayor se encontraron con problemas y eso es difícil. Ni (Josep) Guardiola podría trabajar así”.



Erazo espera que las diferencias puedan resolverse por el bien del fútbol ecuatoriano. “El tema de la FEF afecta a todo el Ecuador, al fútbol y al hincha, que solo queremos que se solucione de manera sensata para que vuelva el fútbol”, concluyó.