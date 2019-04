Frickson Erazo: 'Sé que hay personas que no me permiten demostrar lo que puedo servirle a Barcelona'

LEA TAMBIÉN

El zaguero Frickson Erazo dijo sentirse “intranquilo” en Barcelona SC, debido a que no ha debutado. Le sorprendió no formar parte de la plantilla que viajó a Guaranda, para el partido de la Copa Ecuador frente a Mineros, el pasado 24 de abril del 2019.

“Han pasado nueve meses, no he podido jugar, no lo entiendo. Es lamentable porque es la institución que paga mi salario”, dijo el deportista la mañana de este 26 de abril. Actuó en partidos amistosos, pero aún no disputa juegos oficiales. Llegó al club en julio del 2018.



Erazo se entrena con normalidad con sus compañeros, dice no tener molestias físicas. En enero pasado su fichaje por Peñarol quedó descartado, tras un informe médico del club charrúa, que mencionaba una lesión muscular.



Respecto a su ausencia dijo: “Sé que hay personas por ahí, que no me permiten demostrar lo que yo puedo servirle a Barcelona. Eso me intranquiliza porque yo dejé muchas cosas para poder estar acá”, dijo el deportista.



Evitó mencionar quienes serían las personas que impedirían su debut en el equipo. Espera que en las próximas fechas sea convocado para los partidos del campeonato o la copa, por lo que seguirá trabajando.