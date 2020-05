Frenkie de Jong: 'Me siento bien, pero no para un partido ahora'

LEA TAMBIÉN

El centrocampista holandés del Barcelona Frenkie de Jong se mostró contento de haber vuelto a los entrenamientos, tras varias semanas parado por la pandemia de coronavirus, admitiendo que está bien de forma, pero “ no para afrontar ahora mismo un partido”.



“Me siento bastante bien, aunque no para afrontar ahora mismo un partido. Pero aún quedan algunas semanas de entrenamiento”, afirmó este jueves De Jong, en declaraciones a los medios del club azulgrana.



La Liga espera poder reiniciar las once jornadas restantes de la temporada a partir de mediados de junio, para lo que los equipos han vuelto a ejercitarse, primero de forma individual, y ahora ya en pequeños grupos de diez, antes de pasar a los entrenamientos con todo el equipo.



“Dentro unas semanas estaremos a punto para volver a jugar”, aseguró el joven centrocampista holandés, que hizo “ algunos entrenamientos en Holanda para llegar bien”.



“Está bien poder volver a pisar el césped”, añadió De Jong, feliz de volver a encontrase con sus compañeros.



“No nos veíamos desde hacía dos o tres meses, que es mucho tiempo. Normalmente, cuando hay vacaciones o alguna otra parada, el retorno siempre es bueno y sólo suelen pasar tres o cuatro semanas. Ahora estamos hablando de casi 3 meses. Ha sido realmente bonito volver a vernos”, aseguró.



Al igual que la Bundesliga el fin de semana pasado, el campeonato español prevé retomar los partidos a puerta cerrada.



“Vi un partido, el del Dortmund contra el Schalke. Estuve contento de ver fútbol por la televisión pero es evidente que te sientes diferente sin los aficionados”, consideró De Jong.



“Ellos producen una atmósfera especial y todo es mejor con los aficionados ” , afirmó, antes de mostrar su esperanza de que “ sólo sea esta temporada y que pronto puedan volver al estadio para poder disfrutar de los partidos con ellos”.