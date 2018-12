Fred Larreategui: ‘Hay unidad para apoyar a Francisco Egas’

LEA TAMBIÉN

Como Asociación de Fútbol no Amateur de Pichincha (AFNA) hemos hecho acercamientos para fortalecer la posición en el mapa futbolero. Más aún cuando en el 2019 existirá una nueva configuración con la LigaPro. Es importante brindar ese aporte para los clubes. Hemos sido respetuosamente críticos con ciertas actuaciones de la FEF, por la manera como se interpretaba el reglamento y como se aplicaba. En esos detalles se va viendo como funciona la institucionalidad. En algunos casos no había una seguridad jurídica.



¿Los equipos de Pichincha sintieron esa interpretación del reglamento en contra alguna vez?

Sí. Considero que sí. Puedo hablar como hincha. No era representante de AFNA y no lo digo ahora como presidente sino como hincha. En ese entonces ocurrieron cosas. Por ejemplo, sanciones a ciertos estadios que debían ser aplicadas en un marco de seguridad jurídica, de pronto eran sustituidos o modificadas. Para determinados casos era sanción drástica. Jugaban sin público. Se cerraba el estadio y tenían que salir a otra provincia o cambiar la localía. Para ciertos equipos, en cambio, la sanción era diferente.



¿Con clubes de Guayaquil?

Alguna vez sí pasó. Concretamente creo que eso ocurrió con Emelec sino me falla la memoria.



¿Se beneficiaron equipos de Guayaquil en esa interpretación reglamentaria de la FEF?

Probablemente sí. O eran más rígidos con otros equipos de Azuay, Tungurahua o Pichincha. Eso restó institucionalidad y seriedad al quehacer futbolístico de la FEF. Por eso surgió la propuesta de apartarse de la regulación y de la administración del fútbol. Estamos buscando un espacio que permita cambios estructurales y concretos en la FEF.



¿Hay unidad en AFNA?

Venimos manteniendo reuniones. Hemos ofrecido nuestra mesa y ayuda en medida de nuestras posibilidades. Se ha discutido con los clubes y hemos generado este espacio para conseguir unidad. Creo hemos hecho los mayores esfuerzos. De lo que he podido ver, existe una óptica que querer cambiar las cosas en la FEF. Tenemos un alto porcentaje de unidad. Respetamos la autonomía de cada club. Vienen acá, dicen sus opiniones, escuchan y ven las posturas. Hasta hace dos semanas había dos clubes que no confirman abiertamente el apoyo para la candidatura (de Francisco Egas a la presidencia de la FEF) que AFNA promueve.



¿Qué clubes?

Me parece que Independiente del Valle. De lo que he conversado últimamente ya está alineado. Tengo entendido que se ha sumado en los últimos días a la propuesta (de Egas). Aucas no ha manifestado su posición. No sé si están esperando. Respeto la autonomía de cada club. AFNA tiene un voto en el Congreso y los clubes tienen sus respectivos votos y sus propios órganos de decisión.



¿El resto de clubes son parte de la unidad y de apoyar a Francisco Egas?

Sí. Están sumados a la propuesta de apoyo a Francisco.



¿Hay riesgo que se quiebre esa unidad en enero?

Hemos estado apoyando esta unión desde nuestro espacio, que es Pichincha y como Asociación. El trabajo de unir ha estado más manejado directamente por Francisco (Egas). Considero y conozco que los acercamientos, la planificación y todo lo avanzado generarían el espacio para que no exista esa fisura a la que usted hace referencia.



¿Qué papel asumirán las asociaciones en la reestructuración del fútbol?

Tenemos nuevos retos como Asociaciones. No solo como AFNA. Unas asociaciones tendrán más capacidad de renovarse que otras. Tenemos el reto del fútbol de mujeres, de apoyar a los clubes en el nuevo esquema de la LigaPro. Tenemos la Segunda Categoría y la Copa Ecuador. Hay las categorías formativas, donde existe un proyecto ambicioso para mejorar sus torneos.