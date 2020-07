Franklin Guerra: 'Antonio Valencia se despidió de sus compañeros, vía mensajes'

LEA TAMBIÉN

Los ecos de la salida de Antonio Valencia aún retumban en Liga de Quito. En la rueda de prensa virtual de Liga, de este 8 de julio, el defensa central Franklin Guerra contó que el plantel quedó apenado por la salida del excapitán del Manchester United, que estuvo una temporada en Liga.

“Nos envió mensajes al grupo (de jugadores) para despedirse. En lo particular, como somos muy amigos, me mandó un mensaje particular. Estamos apenados por su salida y esperamos que le vaya siempre bien”, dijo el defensa manabita.



Guerra contó que en el plantel existe preocupación por la situación económica. “Aún no hemos conversado con los dirigentes y no tenemos conocimiento de la posibilidad de que el proceso que se adopte sea una reducción de sueldos y no una retención. Esperemos que se tomen las mejores decisiones”.



El futbolista reconoció que hay sondeos del Cruz Azul mexicano “y otros equipos más del exterior”, por contar con él. Sin embargo, no hay propuestas concretas.



En el contexto actual de crisis e incertidumbre por el retorno del fútbol, Guerra reconoció que imposible abstraerse y pensar solo en el juego. “Vemos que la realidad en Quito por el virus es preocupante. Por ello, en mi caso, intento cuidarme bien y cuidar bien de mi familia. Voy del complejo a la casa, estoy concentrado en entrenarme y en mis estudios universitarios”, declaró el jugador que tiene cuatro años más de contrato con los albos.